今年奧斯卡獎不罵川普了？CNN預測：聚焦團結、淡化政治味

奧斯卡獎將在2日舉行。（路透）

奧斯卡 盛會，常見好萊塢 明星發表政治意見。總統川普 上屆任期，奧斯卡舞台「反川」如風潮，但CNN預測，今年奧斯卡強調野火災後團結，政治味可能淡化。

有線電視新聞網（CNN）記者魏格麥斯特（Elizabeth Wagmeister）分析，進入川普2.0時代，好萊塢在今年的奧斯卡頒獎典禮上，可能不像過去聚焦反對川普，更可能忽略川普、降低對川普的關注。

報導指出，2016年底總統大選之後，2017年初的頒獎季，好萊塢出現一股反對川普的風潮，許多藝人在頒獎典禮上，表態反對川普。

當2017年奧斯卡鬧烏龍，錯把最佳影片頒給「樂來越愛你」（La La Land），之後更正為「月光下的藍色男孩」（Moonlight），當年上任不久的川普嘲諷，因為好萊塢對他太過著迷，忙著批評他，導致發生這個重大失誤。

但CNN這篇報導分析，今年好萊塢頒獎季的主題圍繞在團結，主要與年初洛杉磯的野火災情有關，包括葛萊美獎、演員工會獎都聚焦向消防及救災人員致敬。

且本屆主持人柯南歐布萊恩（Conan O'Brien）較少涉及政治話題。

過去幾屆奧斯卡，主持人吉米金摩（Jimmy Kimmel）長期都是川普的批評者，經常在脫口秀上嘲諷川普。去年吉米金摩甚至在奧斯卡直播上，唸出川普推文，評論說「你不是應該去坐牢了嗎」，遭川普反嗆：「有比吉米金摩更糟的奧斯卡主持人嗎」？

美國影藝學院執行長克雷默（Bill Kramer）日前上電視接受採訪的時候，直言今年選擇柯南歐布萊恩擔任主持人的原因「他不涉政治」，表達奧斯卡希望避免政治話題。

不過魏格麥斯特的分析也指出，儘管典禮可能淡化政治色彩，但很難不碰政治。不少電影題材與政治相關之外，頒獎人、得獎者也喜歡藉機發表言論。

今年多部入圍電影涉及政治議題，「粗獷派建築師」（The Brutalist）講移民故事、「跳痛之旅」（A Real Pain）回顧大屠殺歷史、「璀璨女人夢」（Emilia Pérez）涉及跨性別議題、「魔法壞女巫」（Wicked）關於對抗極權領導人，「狂人法則」（The Apprentice）更是直接在演川普的故事。