「花邊教主」女星猝逝家屬拒解剖 死因只寫四個字
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以美劇「花邊教主」（Gossip Girl）、「吸血鬼獵人巴菲」（Buffy the Vampire Slayer）為觀眾熟知的女星蜜雪兒雀柏格（Michelle Trachtenberg）日前傳出被發現於紐約家中離世，享年39歲。紐約市法醫辦公室表示，蜜雪兒死因「Undetermined（無法確定）」。
據「噓！星聞」引述CNN報導指出，蜜雪兒的家屬拒絕進行解剖，由於她的死因未被執法部門認為可疑，所以法醫辦公室尊重家屬要求未解剖，所以死因「Undetermined（無法確定）」
蜜雪兒是童星出道，透過「超級大間諜」（Harriet the Spy）、「神秘肌膚」（Mysterious Skin）等影視作品在觀眾心中留下深刻印象，其中她在「花邊教主」中飾演反派角色喬吉娜（Georgina Sparks），更成為觀眾最難以忘懷的名角色。
蜜雪兒驟逝消息曝光後，包括「花邊教主」主演布蕾克萊弗利（Blake Lively）在內的許多朋友和前同事，都紛紛向她致敬。主演「吸血鬼獵人巴菲」的莎拉蜜雪兒吉蘭（Sarah Michelle Gellar）在社交平台上曬出兩人昔日合照，並寫下：「我愛你。我將永遠愛你。」表示會為了蜜雪兒勇敢的活下去。
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