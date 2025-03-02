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金酸莓獎公布 「蜘蛛夫人」網羅三爛獎 名導被酸爆氣了

娛樂新聞組／綜合報導
達珂塔強生演出「蜘蛛夫人」。(取材自IMDb)
達珂塔強生演出「蜘蛛夫人」。(取材自IMDb)

奧斯卡金像獎頒獎前狂酸爛片的金酸莓獎公布得獎名單，達珂塔強生（Dakota Johnson）主演的「蜘蛛夫人」（Madame Web）獲得最差電影、最差女主角、最差劇本，成為今年獲獎最多的電影。「小丑：雙重瘋狂」（Joker: Folie à Deux）獲得最差續集、銀幕搭檔，「甜死人大革命」（Unfrosted）拿下最差男主、女配，曾執導「教父」（The Godfather）三部曲的名導法蘭西斯柯波拉（Francis Ford Coppola，則因「大都會」（Megalopolis）獲頒最差導演。

最差男主角頒給了傑瑞·史菲德（Jerry Seinfeld），他不僅演出電影「甜死人大革命」，也是這部電影的導演與聯合編劇，聯合主演艾米舒默（Amy Schumer）被選為最差女配角。

「大都會」由法蘭西斯柯波拉自掏1.2億美元拍攝，去年在坎城影展首映就惡評如潮，在北美上映票房也慘遭滑鐵盧。法蘭西斯柯波拉在得知獲得金酸莓獎「殊榮」後，也立刻在社群發表得獎感言，「在這個殘破的世界裡，藝術竟被打分，彷彿是職業摔角一般，而我選擇不遵循這個行業所訂下的怯弱規則」，展現霸氣一面。

法蘭西斯柯波拉批評現今電影業因恐懼冒險而不敢發掘自身龐大年輕人才，「最終或許無法創造出五十年後仍具有生命力和影響力的電影。」最後強調票房只是金錢，「如同戰爭、愚蠢與政治一般，在我們的未來中毫無真正的位置。」

「甜死人大革命」(Unfrosted)拿下金酸莓獎最差男主、女配。(取材自IMD...
「甜死人大革命」(Unfrosted)拿下金酸莓獎最差男主、女配。(取材自IMDb)

奧斯卡 坎城影展

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