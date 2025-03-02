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詹姆斯柯麥隆不想再看到川普 宣布移居紐西蘭

娛樂新聞組／綜合報導
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「阿凡達」導演詹姆斯柯麥隆受夠了川普，將移民紐西蘭。(美聯社資料照片)
「阿凡達」導演詹姆斯柯麥隆受夠了川普，將移民紐西蘭。(美聯社資料照片)

電影「鐵達尼號」（Titanic）、「阿凡達」（Avatar）系列加拿大導演詹姆斯柯麥隆（James Cameron）宣布將成為紐西蘭公民，長期移居當地，最主要的是他受夠了川普，並指川普領導下的美國「背離一切正派的價值」。

詹姆斯柯麥隆過去一直表達出永居紐西蘭的計畫，最近他接受紐西蘭媒體訪問時透露了對川普第二個任期感到擔心，「我認為這太可怕了，令人恐懼，如果美國不再堅持其歷史上所代表的價值觀，那它就不再代表任何意義，他們正在盡快地掏空它，謀取私利」。

對川普的新聞天天占據報紙頭版，詹姆斯柯麥隆感到厭惡，「至少紐西蘭媒體會把他放在第三頁，我只是不想再看到那傢伙的臉，這在美國無法躲避，就像每天反覆看到車禍一樣。」

詹姆斯柯麥隆自2012年就在紐西蘭擁有一座大型牧場，並早就表示計畫永久移居紐西蘭。他曾與威靈頓的視覺特效「Weta Digital」公司合作拍攝「阿凡達」，憑藉電影獲得奧斯卡獎。他曾在2023年時說過，希望能替紐西蘭電影產業引入一些「新的活血」，他提到，「我是這裡的居民，計畫在威靈頓製作我的電影，我喜歡在這裡工作，喜歡在這跟我一起工作的人們」。

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