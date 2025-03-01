我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

回應之前偷瞄傳聞？查克柏格為妻子盛大慶生

美烏談崩後 英首相熱情接待澤倫斯基 私下給1警告

受夠川普了…「阿凡達」名導遠離美國將移居紐西蘭

娛樂新聞組／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
「阿凡達」導演詹姆斯柯麥隆受夠了川普，將移民紐西蘭。(美聯社資料照片)
「阿凡達」導演詹姆斯柯麥隆受夠了川普，將移民紐西蘭。(美聯社資料照片)

電影「鐵達尼號」、「阿凡達」系列加拿大導演詹姆斯柯麥隆（James Cameron）宣布將成為紐西蘭公民，長期移居當地，最主要的是他受夠了川普，並指川普領導下的美國「背離一切正派的價值」。

詹姆斯柯麥隆過去一直表達出永居紐西蘭的計畫，最近他接受紐西蘭媒體訪問時透露了對川普第二個任期感到擔心，「我認為這太可怕了，令人恐懼，如果美國不再堅持其歷史上所代表的價值觀，那它就不再代表任何意義，他們正在盡快地掏空它，謀取私利」。

對川普的新聞天天占據報紙頭版，詹姆斯柯麥隆感到厭惡，「至少紐西蘭媒體會把他放在第三頁，我只是不想再看到那傢伙的臉，這在美國無法躲避，就像每天反覆看到車禍一樣。」

詹姆斯柯麥隆自2012年就在紐西蘭擁有一座大型牧場，並早就表示計畫永久移居紐西蘭。他曾與威靈頓的視覺特效「Weta Digital」公司合作拍攝「阿凡達」，憑藉電影獲得奧斯卡獎。他曾在2023年時說過，希望能替紐西蘭電影產業引入一些「新的活血」，他提到，「我是這裡的居民，計畫在威靈頓製作我的電影，我喜歡在這裡工作，喜歡在這跟我一起工作的人們」。

川普 奧斯卡獎 加拿大

上一則

方大同最後身影曝光 4個月前現身上海 傳當時氣色還不錯

下一則

金酸莓獎公布 最爛女主角是她 名導爆氣：不要打分數

延伸閱讀

投資人對川普與澤倫斯基談崩惴惴不安 但「2資產」蓄勢待發

投資人對川普與澤倫斯基談崩惴惴不安 但「2資產」蓄勢待發
川普會澤倫斯基大翻車 歐洲官員疑有預謀、美官員稱計畫非如此

川普會澤倫斯基大翻車 歐洲官員疑有預謀、美官員稱計畫非如此
川普和澤倫斯基白宮激烈爭吵 日本首相石破茂：感到意外

川普和澤倫斯基白宮激烈爭吵 日本首相石破茂：感到意外
法國前總統：川普不再是盟友 目標為歐洲而非中國

法國前總統：川普不再是盟友 目標為歐洲而非中國

熱門新聞

許凱(左)坐地鐵被網友偶遇。(摘自微博)

男神親民坐地鐵 竟是「延禧攻略」的他

2025-02-25 19:36
女星楊冪2011年因與劉愷威合作《如意》假戲真做後步入婚姻。（圖／Bvlgari提供)

85花楊冪、Baby、趙麗穎難逃離婚魔咒 只剩她恩愛如初

2025-02-23 07:00
劉楚恬曾飾演「小羋月」。圖／微博

全網都在等她長大…「史上年紀最小女神」小羋月變桑稚

2025-02-26 15:41
章若楠(左)、白敬亭主演電視劇「難哄」。(取材自微博)

白敬亭「難哄」章若楠CP爆棚 宋軼火速宣示主權

2025-02-27 06:30
（中央社檔案照）

大S並非死於肺炎？知情人士曝她真正死因

2025-02-03 10:55
方大同。(取材自方大同臉書專頁)

歌手方大同驚傳過世 享年41歲

2025-03-01 00:45

超人氣

更多 >
4生肖年歲大操心少 屬牛晚年家庭和諧、他頻得貴人相助

4生肖年歲大操心少 屬牛晚年家庭和諧、他頻得貴人相助
歌手方大同驚傳過世 享年41歲

歌手方大同驚傳過世 享年41歲
CNN評：澤倫斯基誤入川普禁區 沒做1舉動釀大錯

CNN評：澤倫斯基誤入川普禁區 沒做1舉動釀大錯
傳「他」強推在白宮簽美烏礦產協議 未納川普特使建言

傳「他」強推在白宮簽美烏礦產協議 未納川普特使建言
國安顧問要求澤倫斯基離開白宮：我告訴他時機不在他這邊

國安顧問要求澤倫斯基離開白宮：我告訴他時機不在他這邊