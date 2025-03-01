凱特哈德森混進男性世界 「湖人老闆」當靠山

凱特哈德森(中)將主演Netflix影集「逆轉狂籃」。(取材自IMDb)

凱特 哈德森(Kate Hudson)將主演明蒂卡林(Mindy Kaling)的最新網飛影集「逆轉狂籃」(Running Point)，飾演家族職業籃球隊「洛杉磯 波浪隊 」(Los Angeles Waves)的新老闆艾拉戈登 (Isla Gordon)；哈德森所飾演的角色，是個必須在男人世界中證明自己的女人；她不僅要向忽視她的兄弟證明，還需要像那些需要學會謙遜一點的球員和其他不把她當一會時的主管證明。

如果這故事讓你覺得有點耳熟，那是因為這個一季共十集之影集的執行製片人名單中，就包括了「洛杉磯湖人 隊」(Los Angeles Lakers)的老闆珍妮巴斯(Jeanie Buss)；巴斯在當初她父親傑瑞巴斯(Jerry Buss)去世後，就因要爭奪這家著名NAB球隊控制權，而面臨著類似的情況。

卡林指出，巴斯不僅對這部劇表示支持，且其實一開始這就是她的主意；巴斯是喜劇「我們的辦公室」(The Office)的忠實粉絲，並在大約五年前向卡林提出了這個想法；卡林最終與艾奇巴倫侯斯(Ike Barinholtz)和大衛斯塔森(David Stassen)等人一起合作，擔任此劇的聯合創作者、編劇和執行製片人。

「她有個很嚴肅且壓力很大的工作，但她熱愛喜劇。她不太把自己當一回事，」卡林在談到巴斯時說，「對一個擁有如此大權力，但卻又有這麼多東西可失去的人來說，這真的很罕見。」

卡林表示，但其實，巴斯希望這節目很有趣，且完全不介意用她自己的真實生活來作為影集的靈感。

「身為湖人隊的老闆，她經歷了一些非常有趣的事情。很大的因素是因為她的確與球隊教練交往了許多年，她說：『隨便妳用』，」卡林說，她所指的是巴斯與傑克森(Phil Jackson)以前的關係，「我從來沒聽說過一個如此出名，又如此註重隱私的人，能給出這種程度的全權委託。」