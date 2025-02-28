黛咪摩爾想拿奧斯卡影后 勁敵是25歲的她

25歲麥琪麥迪遜以「艾諾拉」有望成為奧斯卡史上第二年輕的影后。（美聯社）

第97屆奧斯卡 金像獎3月2日揭曉，目前各大風向球的頒獎結果都已出爐，62歲的黛咪摩爾(Demi Moore)以「懼裂」(The Substance)首度拿下金球獎 影后，卻接連在英國奧斯卡和獨立精神獎敗給25歲的麥琪麥迪遜(Mikey Madison)，所幸又在演員工會獎扳回一城；而黛咪能否在出道45年首度於奧斯卡封后，最大勁敵依舊是麥琪。

根據「綜藝報」（Variety）分析，各大預測都會以金球獎、美國導演工會獎、美國製片人工會獎和「英國奧斯卡」英國影藝學院電影獎等得獎名單為參考進行預測。

描述性工作者故事的「艾諾拉」(Anora)，已接連拿下包括美國導演工會獎、美國製片人工會獎及評論家選擇獎最佳影片等大獎，被看好也會在奧斯卡上斬獲最佳影片、最佳導演兩大獎。

最無懸念的獎項就是男女配角，「跳痛之旅」(A Real Pain)男配角基倫考克金(Kieran Culkin)和「璀璨女人夢」(Emilia Pérez)女配角柔伊莎達娜(Zoe Saldaña)橫掃以上所有大獎，十拿九穩可以準備開慶功宴。