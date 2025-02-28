我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「火星曾宜居」 中國祝融號測出中低緯度曾有「古代海洋」

10年拐賣17童 余華英今被執行死刑

黛咪摩爾想拿奧斯卡影后 勁敵是25歲的她

記者陳穎／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
25歲麥琪麥迪遜以「艾諾拉」有望成為奧斯卡史上第二年輕的影后。（美聯社）
25歲麥琪麥迪遜以「艾諾拉」有望成為奧斯卡史上第二年輕的影后。（美聯社）

第97屆奧斯卡金像獎3月2日揭曉，目前各大風向球的頒獎結果都已出爐，62歲的黛咪摩爾(Demi Moore)以「懼裂」(The Substance)首度拿下金球獎影后，卻接連在英國奧斯卡和獨立精神獎敗給25歲的麥琪麥迪遜(Mikey Madison)，所幸又在演員工會獎扳回一城；而黛咪能否在出道45年首度於奧斯卡封后，最大勁敵依舊是麥琪。

根據「綜藝報」（Variety）分析，各大預測都會以金球獎、美國導演工會獎、美國製片人工會獎和「英國奧斯卡」英國影藝學院電影獎等得獎名單為參考進行預測。

描述性工作者故事的「艾諾拉」(Anora)，已接連拿下包括美國導演工會獎、美國製片人工會獎及評論家選擇獎最佳影片等大獎，被看好也會在奧斯卡上斬獲最佳影片、最佳導演兩大獎。

最無懸念的獎項就是男女配角，「跳痛之旅」(A Real Pain)男配角基倫考克金(Kieran Culkin)和「璀璨女人夢」(Emilia Pérez)女配角柔伊莎達娜(Zoe Saldaña)橫掃以上所有大獎，十拿九穩可以準備開慶功宴。

影帝部分，「粗獷派建築師」(The Brutalist)的安卓亞布洛迪(Adrien Brody)演活匈牙利的知名建築師，也是各大獎項得獎人，僅在美國演員工會獎上敗給提摩西夏勒梅(Timothée Chalamet)，外界認為這可能是演員工會較為注重影片對民眾吸引力，但奧斯卡應該還是會頒給安卓亞。

黛咪摩爾有望拿下出道45年首座奧斯卡影后。(路透)
黛咪摩爾有望拿下出道45年首座奧斯卡影后。(路透)

奧斯卡 金球獎 安卓

上一則

吳奇隆獲凌峰授權 翻拍重現「八千里路」

下一則

奧斯卡典禮將登場 製作人曝亮點：保證充滿新鮮活力

延伸閱讀

演員工會獎╱黛咪摩爾再奪影后 甜茶封帝 史上最年輕

演員工會獎╱黛咪摩爾再奪影后 甜茶封帝 史上最年輕
黛咪摩爾慘吞二連敗 25歲美眉太逼人 女神抱毛孩苦笑

黛咪摩爾慘吞二連敗 25歲美眉太逼人 女神抱毛孩苦笑
「英國奧斯卡」影后爆冷 黛咪摩爾敗給25歲的她

「英國奧斯卡」影后爆冷 黛咪摩爾敗給25歲的她
英國奧斯卡揭曉 黛咪摩爾搶影后踢鐵板 輸給25歲的她

英國奧斯卡揭曉 黛咪摩爾搶影后踢鐵板 輸給25歲的她

熱門新聞

女星楊冪2011年因與劉愷威合作《如意》假戲真做後步入婚姻。（圖／Bvlgari提供)

85花楊冪、Baby、趙麗穎難逃離婚魔咒 只剩她恩愛如初

2025-02-23 07:00
許凱(左)坐地鐵被網友偶遇。(摘自微博)

男神親民坐地鐵 竟是「延禧攻略」的他

2025-02-25 19:36
劉楚恬曾飾演「小羋月」。圖／微博

全網都在等她長大…「史上年紀最小女神」小羋月變桑稚

2025-02-26 15:41
（中央社檔案照）

大S並非死於肺炎？知情人士曝她真正死因

2025-02-03 10:55
章若楠(左)、白敬亭主演電視劇「難哄」。(取材自微博)

白敬亭「難哄」章若楠CP爆棚 宋軼火速宣示主權

2025-02-27 06:30
馮紹峰傳是楊冪三個前夫中的一位。(取材自微博)

一連三部劇仆街…楊冪新劇演離婚女 馮紹峰是前夫之一

2025-02-21 21:42

超人氣

更多 >
白敬亭「難哄」章若楠CP爆棚 宋軼火速宣示主權

白敬亭「難哄」章若楠CP爆棚 宋軼火速宣示主權
傳奇影星金哈克曼與其妻死於家中 愛犬遺體躺在一旁

傳奇影星金哈克曼與其妻死於家中 愛犬遺體躺在一旁
哈克曼夫妻死因存疑？前門敞開 處方藥撒了一地

哈克曼夫妻死因存疑？前門敞開 處方藥撒了一地
川普對加墨加徵關稅 好市多14種商品必漲無疑

川普對加墨加徵關稅 好市多14種商品必漲無疑
川普貼文：加墨關稅3月4日如期實施 中國再加10%

川普貼文：加墨關稅3月4日如期實施 中國再加10%