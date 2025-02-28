奧斯卡典禮將登場 製作人曝亮點：保證充滿新鮮活力

今年奧斯卡主持人康納歐布萊恩。(美聯社)

去年的奧斯卡 頒獎典禮成功吸引目光且備受讚賞，精彩的表演、現場發生的驚喜意外，還有一部大部分人都看過的獲獎電影，令人難忘，而去年的幕後團隊今年再次「瞄準星光」。

奧斯卡執行製作人兼節目統籌卡浦爾(Raj Kapoor)表示：「我們感受到壓力，但我們不會就這樣滿足於此，我們總是想要挑戰極限。」

奧斯卡頒獎典禮將於3月2日由美國廣播公司(ABC)轉播、Hulu同步直播。典禮幕後團隊向美聯社透露一些可期待的內容。

康納歐布萊恩主持

今年製作團隊期待的其中一個重點，就是他們首度邀請的主持人康納歐布萊恩(Conan O'Brien)。卡浦爾說：「光這件事就帶來了新穎、充滿活力的能量。」他透露自從康納歐布萊恩接下這份工作以來，他一直提供豐富的點子和創造力，而作為資深的脫口秀主持人，他也擅長即興發揮。

奧斯卡執行製作人凱蒂．穆蘭(Katy Mullan)說：「他將會是很棒、令人興奮且溫暖的主持人，帶著我們度過這個夜晚。他還藏了一些驚喜，這真是太棒了，因為我們喜歡讓大家猜測驚喜。」

依然有巨星表演

今年的奧斯卡決定取消原創歌曲的表演，但仍然會有一些大咖明星登台，包括「魔法壞女巫」(Wicked)主演亞莉安娜(Ariana Grande)、辛西婭艾利沃(Cynthia Erivo)。

卡浦爾透露：「我們已經討論好幾個月，這是非常特別的時刻。」

美國歌手蜜桃貓朵佳(Doja Cat)、南韓女子天團Blackpink成員Lisa也將在典禮上亮相，製作團隊承諾會有致敬洛杉磯 和好萊塢電影產業的音樂時刻。

關注幕後人員

去年邀請過去的表演類奧斯卡獲獎人，在宣布獲獎者前為每一入圍 者致詞，今年將再度遵循這一模式，但有些許不同，這一次不會邀請演員，而是其他在奧斯卡舞台上通常不受到關注的類別。

穆蘭表示：「我們的主題圍繞合作與電影製作的奧妙，並且真正一探幕後，了解一部電影製作的相互關聯。」