「花邊教主」惡女蜜雪兒倒臥紐約家 39歲驟逝

「花邊教主」女星蜜雪兒過世，享年39歲。（美聯社）

因在經典美劇「花邊教主」（Gossip Girl）中成功塑造反派角色「喬治亞」（Georgina Sparks）而大受歡迎的女星蜜雪兒 雀柏格（Michelle Trachtenberg），26日被發現在紐約市的一處公寓中去世，年僅39歲。

據外媒報導，蜜雪兒當天上午被母親發現倒在紐約的家中。警方接報後迅速趕到現場，初步調查並未發現任何可疑跡象，死因仍需驗屍和法醫鑒定進一步確認。

過去，蜜雪兒曾因雙頰削瘦和脫髮等問題引發粉絲對她健康狀況的擔憂。她曾在社交媒體上發布自拍照，澄清自己「快樂又健康」並否認進行過任何整形手術。然而，據「紐約時報 」報導，蜜雪兒不久前剛完成肝臟移植手術，這是否與她的死因有關，仍有待進一步調查。

蜜雪兒2月14日情人節 才發文公開放閃男友傑伊科恩（Jay Cohen），對方是電影製片人，同時也是一名經紀人；蜜雪兒曬出的合照中，兩人臉上塗滿彩繪，打扮成「化身博士」（Dr. Jekyll and Mr. Hyde）中的角色，配文：「情人節快樂，獻給那位願意乖乖坐著讓我畫臉的男人。」