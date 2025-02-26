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布萊德彼特30年前美顏 「高清版」重返大銀幕

記者李姿瑩／綜合報導
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布萊德彼特當年風靡萬千少女。(圖／華納兄弟影業提供)
布萊德彼特當年風靡萬千少女。(圖／華納兄弟影業提供)

由金獎名導大衛芬奇(David Fincher)執導的犯罪電影經典之作「火線追緝令」(Seven)，當年上映即震撼全球影壇。片中布萊德彼特(Brad Pitt)飾演正義感爆棚的火爆警探，帥氣逼人的形象深植人心，與葛妮絲派特洛(Gwyneth Paltrow)的精湛對手戲更是擦出愛火，兩人戲外也因此展開一段戀情，成為影壇佳話。

本片以「聖經」中的「七宗罪」為靈感，兩位性格迥異的警探搭檔聯手追查一連串駭人聽聞的凶殺案，每起案件現場都留下對應七宗罪的線索，挑戰人性道德底線，引發觀眾強烈震撼與深刻反思。今年適逢上映30周年，首度推出4K修復版及IMAX規格，讓觀眾得以在大銀幕體驗震撼劇情。

「火線追緝令」不僅讓大衛芬奇一舉成名，更奠定其影壇大師地位，後續推出「鬥陣俱樂部」(Fight Club)、「社群網戰」(The Social Network)、「班傑明的奇幻旅程」(The Curious Case of Benjamin Button)、「控制」(Gone Girl)等多部膾炙人口的經典作品，和布萊德彼特更成為默契十足的黃金搭檔。

大衛芬奇在「火線追緝令」中，以獨特的敘事風格和精湛的氣氛營造技巧，將城市的頹廢與陰鬱氛圍完美呈現，搭配接連發生的殘酷命案，讓觀眾彷彿身歷其境，感受到一股令人窒息的壓迫感。

而電影那令人回味無窮的震撼結局，更留給觀眾無限的想像空間，使本片榮獲各大媒體評選為影史百大佳片，並長期位居IMDb影史最高評分電影前20名，絕對是影迷們不容錯過的必看經典。

布萊德彼特當年風靡萬千少女。(圖／華納兄弟影業提供)
布萊德彼特當年風靡萬千少女。(圖／華納兄弟影業提供)

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