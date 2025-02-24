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Dreams挪威導演勇奪金熊獎 中國導演霍猛獲銀熊獎

娛樂新聞組／綜合報導
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挪威導演達格約翰豪格魯德，首次勇奪柏林影展金熊獎。（歐新社）
挪威導演達格約翰豪格魯德，首次勇奪柏林影展金熊獎。（歐新社）

第75屆柏林影展日前揭曉，挪威導演達格約翰豪格魯德（Dag Johan Haugerud）以劇情電影「關於夢（性與愛）」（Dreams）自19部競賽片脫穎而出，勇擒最佳影片金熊獎，除終止柏林影展連續2年紀錄片摘金的紀錄，也是挪威電影首次獲得金熊獎。中國導演霍猛以「生息之地」獲最佳導演銀熊獎，也是中國時隔6年終於又在三大影展拿下大獎。

達格約翰豪格魯德的獲獎，是北歐電影闊別57年後再次於柏林影展奪大獎。他欣喜透露，「他們只是通知我要來參加。」

「關於夢（性與愛）」是挪威導演豪格魯德繼「關於性」（Sex）、「關於愛」（Love）後的「性愛夢三部曲」的第三部電影，劇情敘述一位文采斐然的17歲少女、對她法語老師的痴迷，並將她的愛慕寫成動人文字的故事。

令人驚嘆的是，劇作家出身的豪格魯德，在過去一年內、連續拍攝了三部敘事各異的電影，並分別入選柏林、威尼斯影展，其中尤以「關於夢（性與愛）」最直接體現他的作家背景，並以思考及書寫留住了真實動人的情感記憶，獲得極佳讚譽。

獲頒最佳導演銀熊獎的中國導演霍猛則稱，「我希望所有平凡的、善良的人，都能夠幸福地、安全地和充滿希望地生活著，在這裡我感到了對電影的尊重、對創作者的熱情。」

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