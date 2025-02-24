「艾諾拉」奪得獨立精神獎最佳影片、導演及演員大獎

「艾諾拉」主演麥琪麥迪遜日前才在英國影藝學院電影獎擊敗黛咪摩爾，如近又在獨立精神獎拿下演員獎。（路透）

西恩貝克(Sean Baker)執導的「艾諾拉」(Anora) 在第40屆獨立精神獎(Independent Spirit Awards)贏得最佳影片、最佳導演，主演麥琪麥迪遜(Mikey Madison)也榮獲最佳演員，相當風光，這也可能預示奧斯卡走向。

接受最佳導演獎時，西恩貝克滿懷激情地談到，在一個不再資助風險較高電影的行業裡，要製作獨立電影有多麼困難，他說獨立電影正面臨淪為「名片式」電影的風險，製作獨立電影只是為了獲得更大的項目。

在熱烈的掌聲中，西恩貝克說：「這個體制必須改變，因為這是無法持續的。我們不應該勉強應付。」

與「艾諾拉」競爭最佳影片的包括「怪奇粉紅物語」(I Saw the TV Glow)、「尼克男孩」(Nickel Boys)、「辛辛監獄 劇團」(Sing Sing)、「懼裂」(The Substance)。

除了「艾諾拉」，獨立精神獎今年還有幾個奧斯卡得獎的熱門候選人，基倫克金(Kieran Culkin)以 「跳痛之旅」(A Real Pain)贏得最佳配角演出，該電影導演、共同主演兼編劇傑西艾森柏格(Jesse Eisenberg)也贏得劇本。

「艾諾拉」主演麥琪麥迪遜不久前才在英國影藝學院電影獎(BAFTA)擊敗黛咪摩爾(Demi Moore)贏得最佳女主角獎，獨立精神獎的演員獎項則不分性別，入圍 名單有10個名額，因此麥琪麥迪遜和黛咪摩爾的對手是「辛辛監獄劇團」的科爾曼多明戈(Colman Domingo)、「狂人法則」(The Apprentice)賽巴斯汀史坦(Sebastian Stan)等奧斯卡入圍者。

紀錄片獎由「你的國，我的家」(No Other Land)獲得，該片也是奧斯卡獎 的強力競爭者，製作人沒有出席領獎。