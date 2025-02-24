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演員工會獎╱「怪奇物語」巴比布朗走紅毯 禮服被嫌太老氣

記者陳穎／綜合報導
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米莉巴比布朗被嫌「太老氣」。（美聯社）
米莉巴比布朗被嫌「太老氣」。（美聯社）

第31屆美國演員工會獎（SAG Awards）揭曉，紅毯上明星亮相，奧斯卡影后楊紫瓊緊身禮服出場，穠纖合度好身材更顯得高雅。「怪奇物語」21歲的米莉巴比布朗（Millie Bobby Brown）一襲粉色禮服襯托好氣質，更讓不少網友驚呼：「一瞬間就長大了！」也有不少網友認為她「太老氣」。

82歲「福伯」哈里遜福特則搞笑出場，一度還躲在布幕後面不肯出來，逗得全場哈哈大笑。

讓人眼睛一亮的是賽琳娜，她穿上CELINE黑色訂製禮服，胸前的開口設計露出鎖骨和雪白肌膚，再配上大紅唇和粉嫩腮紅，看起來猶如從動畫中走出來的白雪公主，被讚美出新高度。

美國演員工會獎是表彰2024年度電影及電視領域的傑出成就，本屆典禮由將由克莉絲汀貝爾擔綱主持，她繼第24屆以來第二次擔任典禮主持。本屆終身成就獎得主是珍芳達(Jane Fonda)。

珍芳達上台領獎時全場鼓掌，她說：「我的演員生涯蠻奇怪的，我退休了15年，又在65歲時回歸，這不常見的，我在80多歲的時候拍了自己最成功的電影之一，可能90幾歲還會是如此，我依舊會在動作戲親自上陣。」

她接著感性說：「當演員讓我有機會去演一個有自己觀點的、憤怒的女人，對我自己來說是有點誇張，我們現在不能對正在發生的事情玩笑以待，我們一定要勇敢、不能搞孤立，我們要身處群體之中去幫助弱小，我們要找到方法去激勵我們的未來。」

賽琳娜被讚美出新高度。(美聯社)
賽琳娜被讚美出新高度。(美聯社)
老牌影星珍芳達獲得終身成就獎。(歐新社)
老牌影星珍芳達獲得終身成就獎。(歐新社)

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