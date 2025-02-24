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演員工會獎／甜茶首封影帝：我想要像麥可喬丹一樣偉大

演員工會獎╱黛咪摩爾再奪影后 甜茶封帝 史上最年輕

娛樂新聞組／綜合報導
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29歲「甜茶」是史上最年輕影帝。（美聯社）
29歲「甜茶」是史上最年輕影帝。（美聯社）

2025美國演員工會獎（SAG Awards）揭曉，黛咪摩爾（Demi Moore）連續在獨立精神獎、英國影藝學院電影獎敗給麥琪麥迪遜(Mikey Madison)，這一次終於扳回一城，以「懼裂」拿下影后。影帝則頒發給「巴布狄倫：搖滾詩人」的29歲「甜茶」提摩西夏勒梅(Timothée Hal Chalamet)，也是他首度勝過「粗獷派建築師」的安德林布洛迪(Adrien Brody )，也是史上最年輕影帝。

提摩西夏勒梅獲獎時難掩喜悅之情，他說，「我知道這個行業充滿主觀性，但事實上，我真正追求的是卓越，我知道這樣說可能有點不尋常，但我想成為最偉大的人之一。」

他還說，「我想要成為一位偉大的人，因為我正在被偉大的人激勵著，包含丹尼爾路易斯( Daniel Day-Lewis ) 、馬龍白蘭度(Marlon Brando)等人，我想要有一天能達到他們的高度。這一次得獎也給我更多力量，讓我繼續努力下去」。

男女配角則毫無意外由「跳痛之旅」(A Real Pain)基倫考克金(Kieran Culkin)、 「璀璨女人夢」(Emilia Pérez)柔伊莎達娜（Zoe Saldaña）獲得，兩人也幾乎是橫掃各大頒獎典禮，邁向奧斯卡又更進一步。柔伊莎達娜致詞說：「這部電影要告訴大家真實和愛，我們身為演員，要去能傳達美麗的故事，每個人都有權力成為自己想要的樣子。」

電影類最佳整體演出由「祕密會議」(Conclave)奪下，打敗近期獲獎連連的「艾諾拉」(Anora)。

影集類部分，「幕府將軍」橫掃戲劇類影集，獲得戲劇類影集最佳整體演出，真田廣之和澤井杏奈分別得到戲劇類影集最佳男演員和女演員。「破案三人行」(Only Murders in the Building)抱回喜劇類影集、馬丁肖特（Martin Short）則獲喜劇類影集最佳男演員；「天后與草莓」(Hacks)珍史瑪特（Jean Smart）連續第三年獲得喜劇類影集最佳女演員。

黛咪摩爾以「懼裂」拿下影后。（歐新社）
黛咪摩爾以「懼裂」拿下影后。（歐新社）
演員工會獎得獎名單。(娛樂新聞組整理)
演員工會獎得獎名單。(娛樂新聞組整理)

奧斯卡 影藝學院 馬龍

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