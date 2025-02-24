演員工會獎╱黛咪摩爾再奪影后 甜茶封帝 史上最年輕

29歲「甜茶」是史上最年輕影帝。（美聯社）

2025美國演員工會獎（SAG Awards）揭曉，黛咪摩爾（Demi Moore）連續在獨立精神獎、英國影藝學院 電影獎敗給麥琪麥迪遜(Mikey Madison)，這一次終於扳回一城，以「懼裂」拿下影后。影帝則頒發給「巴布狄倫：搖滾詩人」的29歲「甜茶」提摩西夏勒梅(Timothée Hal Chalamet)，也是他首度勝過「粗獷派建築師」的安德林布洛迪(Adrien Brody )，也是史上最年輕影帝。

提摩西夏勒梅獲獎時難掩喜悅之情，他說，「我知道這個行業充滿主觀性，但事實上，我真正追求的是卓越，我知道這樣說可能有點不尋常，但我想成為最偉大的人之一。」

他還說，「我想要成為一位偉大的人，因為我正在被偉大的人激勵著，包含丹尼爾路易斯( Daniel Day-Lewis ) 、馬龍 白蘭度(Marlon Brando)等人，我想要有一天能達到他們的高度。這一次得獎也給我更多力量，讓我繼續努力下去」。

男女配角則毫無意外由「跳痛之旅」(A Real Pain)基倫考克金(Kieran Culkin)、 「璀璨女人夢」(Emilia Pérez)柔伊莎達娜（Zoe Saldaña）獲得，兩人也幾乎是橫掃各大頒獎典禮，邁向奧斯卡 又更進一步。柔伊莎達娜致詞說：「這部電影要告訴大家真實和愛，我們身為演員，要去能傳達美麗的故事，每個人都有權力成為自己想要的樣子。」

電影類最佳整體演出由「祕密會議」(Conclave)奪下，打敗近期獲獎連連的「艾諾拉」(Anora)。