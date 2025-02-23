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87歲珍芳達獲終身成就獎 自嘲65歲回歸：很奇葩

演員工會獎／甜茶首封影帝：我想要像麥可喬丹一樣偉大

記者陳穎／即時報導
提摩西夏勒梅以「巴布狄倫：搖滾詩人」獲頒最佳男主角。（美聯社）
提摩西夏勒梅以「巴布狄倫：搖滾詩人」獲頒最佳男主角。（美聯社）

2025美國演員工會獎（SAG Awards）揭曉，黛咪摩爾（Demi Moore）連續在獨立精神獎、英國影藝學院電影獎敗給麥琪麥迪遜(Mikey Madison)，這一次終於扳回一城，以「懼裂」（The Substance）拿下影后。影帝則頒發給「巴布狄倫：搖滾詩人」（A Complete Unknown）的29歲「甜茶」提摩西夏勒梅（Timothée Chalamet），他也是史上最年輕影帝。

提摩西夏勒梅難掩喜悅之情，他說：「我想要成為一位偉大的人，因為我正在被偉大的人激勵著，包含丹尼爾戴路易斯（Daniel Day-Lewis）、馬龍白蘭度（Marlon Brando）、薇拉戴維絲（Viola Davis）、麥可喬丹（Michael Jordan）、菲爾普斯（Michael Phelps），我想要有一天能達到他們的高度。這一次得獎也給我更多力量，讓我繼續努力下去。」

黛咪摩爾以「懼裂」拿下影后。（歐新社）
黛咪摩爾以「懼裂」拿下影后。（歐新社）

真田廣之拿下視帝。(歐新社)
真田廣之拿下視帝。(歐新社)

美國演員工會獎被視為奧斯卡重要風向球，最佳女配角頒發給「璀璨女人夢」（Emilia Pérez）柔伊莎達娜（Zoe Saldaña），男配角是「跳痛人生」（A Real Pain）基倫考克金（Kieran Culkin），兩人也幾乎是橫掃各大頒獎典禮，邁向奧斯卡又更進一步。柔伊莎達娜致詞說：「這部電影要告訴大家真實和愛，我們身為演員，要去能傳達美麗的故事，每個人都有權力成為自己想要的樣子。」

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奧斯卡 喬丹 影藝學院

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