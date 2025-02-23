演員工會獎得獎名單看這裡 「魔法壞女巫」獲5項提名

演員工會獎23日晚頒獎。（美聯社）

有「奧斯卡風向球」之稱的美國演員工會獎（Screen Actors Guild Awards, SAG）今晚頒獎，改編自百老匯音樂劇的電影「魔法壞女巫」（Wicked）獨領風騷，囊括電影類最佳卡司，以及最佳女主角、最佳男配角和最佳特技演出獎等5項提名。

傳記片「巴布狄倫：搖滾詩人」（A Complete Unknown）獲得4項提名，金球獎大贏家「毒王女人夢」（Emilia Perez）入圍 3項。以下是主要獎項入圍名單與得獎者(以打勾標示)：

【電影類入圍名單】

最佳男主角

安德林．布洛迪 Adrien Brody／「粗獷派建築師」（The Brutalist）

提摩西．夏拉梅 Timothée Chalamet／「巴布狄倫：搖滾詩人」（A Complete Unknown）

丹尼爾．克雷格 Daniel Craig／「酷兒」（Queer）

科爾曼．多明戈 Colman Domingo／「監獄之歌」（Sing Sing）

雷夫．范恩斯 Ralph Fiennes／「秘密會議」（Conclave）

最佳女主角

潘蜜拉．安德森 Pamela Anderson／ 「最後的歌舞女郎」（The Last Showgirl）

辛西婭．艾利沃 Cynthia Erivo／「魔法壞女巫」（Wicked）

卡拉．索菲亞．賈斯康 Karla Sofía Gascón／「毒王女人夢」（Emilia Pérez）

麥琪．麥迪遜 Mikey Madison／「艾諾拉」（Anora）

黛咪．摩爾 Demi Moore／「懼裂」

最佳男配角

喬納．森貝利 Jonathan Bailey／「魔法壞女巫」（Wicked）

尤里．鮑里索夫 Yura Borisov／「艾諾拉」（Anora）

基倫．克金 Kieran Culkin／「跳痛之旅」（A Real Pain）✔

艾德華．諾頓 Edward Norton／「巴布狄倫：搖滾詩人」（A Complete Unknown）

傑瑞米．史壯 Jeremy Strong／「狂人法則」The Apprentice

最佳女配角

莫妮卡巴巴羅 Monica Barbaro／「巴布狄倫：搖滾詩人」（A Complete Unknown）

潔米．李．寇蒂斯 Jamie Lee Curtis／「最後的歌舞女郎」（The Last Showgirl）

丹妮兒．戴德維勒 Danielle Deadwyler／「鋼琴課」（The Piano Lesson）

亞莉安娜．格蘭德 Ariana Grande／「魔法壞女巫」（Wicked）

柔伊．莎達娜 Zoe Saldaña／「毒王女人夢」（Emilia Pérez）

最佳群戲演出

「巴布狄倫：搖滾詩人」（A Complete Unknown）

「艾諾拉」（Anora）

「秘密會議」（Conclave）

「毒王女人夢」（Emilia Pérez）

「魔法壞女巫」（Wicked）

最佳特技群戲

「死侍與金鋼狼」（Deadpool & Wolverine）

「沙丘：第二部」（Dune: Part Two）

「特技玩家部」（The Fall Guy）

「神鬼戰士II」（Gladiator II）

「魔法壞女巫」（Wicked）

終身成就獎

珍．芳達（Jane Fonda）

【戲劇類入圍名單】

電視電影或限定劇集最佳男主角

哈維爾．巴登 Javier Bardem／「怪物：梅內德斯弒親兄弟檔」（Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story）

柯林．法洛 Colin Farrell／「企鵝人」（The Penguin）✔

理查．蓋德 Richard Gadd／「馴鹿寶貝 」（Baby Reindeer）

凱文．克萊 Kevin Kline／「免責聲明」（Disclaimer）

安德魯．史考特 Andrew Scott／「天才雷普利」（Ripley）

電視電影或限定劇集最佳女主角

凱西．貝茲 Kathy Bates／「偉大的莉蓮霍爾」（The Great Lillian Hall）

凱特 ．布蘭琪 Cate Blanchett／「免責聲明」（Disclaimer）

茱蒂．佛斯特 Jodie Foster／「無間警探：闇夜國度」（True Detective: Night Country）

莉莉．葛萊史東 Lily Gladstone／「橋下殺人事件」（Under the Bridge）

潔西卡．甘尼 Jessica Gunning／「馴鹿寶貝」（Baby Reindeer）✔

克莉絲汀．米莉歐蒂 Cristin Milioti／「企鵝人」（The Penguin）

戲劇類影集最佳男主角

淺野忠信／「幕府將軍」（Shōgun）

傑夫．布里吉 Jeff Bridges／「亡命再劫」（The Old Man）

蓋瑞．歐德曼 Gary Oldman／「外放特務組」（Slow Horses）

艾迪瑞德曼 Eddie Redmayne／「豺狼之日」（The Day of the Jackal）

真田廣之／「幕府將軍」（Shōgun）✔

【戲劇類影集】

最佳女主角

凱西．貝茲 Kathy Bates／「老練律師」（Matlock）

尼古拉考夫蘭 Nicola Coughlan／「柏捷頓家族：名門韻事」（Bridgerton）

艾莉森．珍妮 Allison Janney／「頭號外交官」（The Diplomat）

凱莉．羅素 Keri Russell／「頭號外交官」（The Diplomat）

澤井杏奈／「幕府將軍」（Shōgun）✔

喜劇類影集最佳男主角

亞當．布洛迪 Adam Brody／「天作不合的我們」（Nobody Wants This）

泰德．丹森 Ted Danson／「臥底老紳士」（A Man on the Inside）

哈里遜．福特 Harrison Ford／「誠實診療室」（Shrinking）

馬丁．蕭特 Martin Short／「破案三人行」（Only Murders in the Building）✔

傑瑞米．艾倫．懷特 Jeremy Allen White／「大熊餐廳」（The Bear）

喜劇類影集最佳女主角

克莉絲婷．貝爾 Kristen Bell／「天作不合的我們」（Nobody Wants This）

昆塔．布倫森 Quinta Brunson／「小學風雲」(Abbott Elementary)

麗莎．科倫-扎亞斯 Liza Colón-Zayas／「大熊餐廳」（The Bear）

阿尤．艾德維利 Ayo Edebiri／「大熊餐廳」（The Bear）

珍．史瑪特／「天后與草莓」（Hacks）✔

戲劇類影集最佳群戲

「柏捷頓家族：名門韻事」（Bridgerton）

「豺狼之日」（The Day of the Jackal）

「頭號外交官」（The Diplomat）

「幕府將軍」（Shōgun）

「外放特務組」（Slow Horses）

戲劇類影集最佳群戲

「小學風雲」（Abbott Elementary）

「大熊餐廳」（The Bear）

「天后與草莓」（Hacks）

「破案三人行」（Only Murders in the Building）

「誠實診療室」（Shrinking）

電視劇類最佳特技群戲

「黑袍糾察隊」（The Boys）

「異塵餘生」（Fallout）

「龍族前傳」（House of the Dragon）

「企鵝人」（The Penguin）

「幕府將軍」（Shōgun）