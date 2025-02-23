挪威導演柏林影展出頭天 打敗19國強敵首奪金熊獎

寫給奧斯陸的情書「關於夢（性與愛）」勇擒柏林金熊獎。(圖／海鵬提供)

第75屆柏林影展23日揭曉，挪威導演達格約翰豪格魯德（Dag Johan Haugerud）以劇情電影「關於夢（性與愛）」自19部競賽片脫穎而出，勇擒最佳影片金熊獎，除終止柏林影展連續兩年紀錄片摘金的紀錄，也是挪威電影首次獲得金熊獎，更是北歐電影闊別57年後再次於柏林影展奪大獎。

導演豪格魯德獲獎時欣喜中帶著意外：「他們只是通知我要來參加」。豪格魯德也表示，「關於夢（性與愛）」是一部關於寫作及閱讀的電影，持續的閱讀對創作很有幫助。「關於夢（性與愛）」總共拿下柏林影展最佳影片金熊獎，以及國際影評人費比西獎、德國 藝術院線公會獎等三座大獎。