挪威導演柏林影展出頭天 打敗19國強敵首奪金熊獎
聽新聞
test
0:00 /0:00
第75屆柏林影展23日揭曉，挪威導演達格約翰豪格魯德（Dag Johan Haugerud）以劇情電影「關於夢（性與愛）」自19部競賽片脫穎而出，勇擒最佳影片金熊獎，除終止柏林影展連續兩年紀錄片摘金的紀錄，也是挪威電影首次獲得金熊獎，更是北歐電影闊別57年後再次於柏林影展奪大獎。
導演豪格魯德獲獎時欣喜中帶著意外：「他們只是通知我要來參加」。豪格魯德也表示，「關於夢（性與愛）」是一部關於寫作及閱讀的電影，持續的閱讀對創作很有幫助。「關於夢（性與愛）」總共拿下柏林影展最佳影片金熊獎，以及國際影評人費比西獎、德國藝術院線公會獎等三座大獎。
「關於夢（性與愛）」是挪威導演豪格魯德繼「關於性」（Sex）、「關於愛」（Love）後的「性愛夢三部曲」的第三部電影，劇情敘述一位文采斐然的17歲少女、對她法語老師的痴迷，並將她的愛慕寫成動人文字的故事。令人驚嘆的是，劇作家出身的豪格魯德，在過去一年內、連續拍攝了三部敘事各異的電影，並分別入選柏林、威尼斯影展，其中尤以「關於夢（性與愛）」最直接體現他的作家背景，並以思考及書寫留住了真實動人的情感記憶，獲得極佳讚譽。
上一則
FB留言