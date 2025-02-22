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柏林影展揭曉 霍猛獲最佳導演獎、范冰冰爆辣走紅毯

記者陳穎／即時報導
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柏林影展國際評審團齊走紅毯。(歐新社)
柏林影展國際評審團齊走紅毯。(歐新社)

第75屆柏林影展得獎名單揭曉，中國導演霍猛以執導的「生息之地」拿下柏林最佳導演銀熊獎，也是中國時隔6年再度於世界三大影展中拿下競賽類大獎。

本屆評審團之一的女星范冰冰，出席頒獎儀式，禮服深V開到腰，好身材大放送，全場最辣「嬌」點。

霍猛領獎時難掩興奮之情，他說：「我希望所有平凡的、善良的人，都能夠幸福地、安全地和充滿希望地生活著，在這裡我感到了對電影的尊重、對創作者的熱情。我要謝謝我的幕後團隊，攝影指導、製作團隊。我還要感謝演員們，生動地演繹了一出善良、勤勞地普通人的生活。電影的創作者要帶著真誠去去創作，那種真誠也基於不論你來自世界哪一個地方，電影都可以把你們聯繫在一起，我希望所有全世界善良的人都能幸福，謝謝大家。」

霍猛以「生息之地」獲得最佳導演銀熊獎。(美聯社)
霍猛以「生息之地」獲得最佳導演銀熊獎。(美聯社)

范冰冰出席頒獎儀式，辣出最高點。(歐新社)
范冰冰出席頒獎儀式，辣出最高點。(歐新社)

第75屆柏林影展得獎名單

最佳影片金熊獎

「關於夢（性與愛）」

評審團大獎銀熊獎

「天空的另一面」

評審團銀熊獎

「訊息」

最佳導演銀熊獎

「生息之地」／霍猛

最佳主角銀熊獎

蘿絲拜恩／「如果有腿，我會踢你」

最佳配角銀熊獎

安德魯史考特「藍月亮」

最佳劇本銀熊獎

「2025年的歐陸」

范冰冰

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