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泰勒絲不唱NFL原因曝光 等男友凱爾西退役再考慮

編譯尤寶琪／綜合報導
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泰勒絲不考慮演出超級盃中場秀的原因曝光。（路透資料照片）
泰勒絲不考慮演出超級盃中場秀的原因曝光。（路透資料照片）

「每日郵報」(DailyMail.com)透露，流行音樂天后泰勒絲(Taylor Swift)在男友凱爾西(Travis Kelce)退役之前，不考慮演出超級盃中場秀(Super Bowl halftime show)。

繼「嘻哈救世主」肯卓克拉瑪(Kendrick Lamar)日前在紐奧良的備受爭議中場秀演出後，粉絲都在呼籲與堪薩斯酋長隊(Kansas City Chiefs)傳奇人物凱爾西交往已經近兩年的泰勒絲，趕緊演出中場秀。

有人指控肯卓克拉瑪在酋長隊輸給費城老鷹隊(Philadelphia Eagles)賽事中，演出了「有史以來最糟糕的超級盃中場秀」，甚至還有報導稱國家美式足球聯盟(NFL)現在很後悔邀請他來表演。

泰勒絲那晚在「凱撒超級巨蛋」(Caesars Superdome)為凱爾西和酋長隊加油，並親眼見證了這位饒舌歌手的爭議演出；如今，粉絲們則是迫切希望能在超級盃中場秀的舞臺上看到泰勒絲的演出。

但根據這位流行巨星身邊親密人士的透露，泰勒絲想要等到男友不再是現役NFL球員後再演出中場秀。

消息人士向「每日郵報」透露：「她不想再凱爾西退役前演出，因為她想去比賽現場支持他，而不是做表演。」

「當她終於演出中場秀時，她希望所有親友都能到場體驗，只要凱爾西還在聯盟打球，酋長隊就有機會再拿冠軍，所以她會等到他正式退役後再做這件事。」

這位消息人士聲稱，泰勒絲在遇見凱爾西之前，她從未演出過中場秀，因為中場秀直到2022年之前都是由百事(Pepsi)所贊助，而泰勒絲則與可口可樂簽有長年代言合約，讓這計畫無法成真。

「如果不是百事可樂贊助了中場秀這麼多年，那泰勒絲可能早已經演出過了，」消息人士補充道，「但她與可口可樂有著長期的合作和贊助關係，這明顯就是她一直未能做到的原因。」

隨著她人氣的上升，泰勒絲繁忙的日程，也讓她沒有時間登上中場秀的舞台；現在她就只是在等凱爾西的NFL職業生涯結束，然後再接受邀請。

泰勒絲與凱爾西交往已經近兩年，感情甜。（路透資料照片）
泰勒絲與凱爾西交往已經近兩年，感情甜。（路透資料照片）

泰勒絲 超級盃 NFL

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