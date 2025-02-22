我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普解凍53億元援外經費 包括8.7億元對台軍援

控烏克蘭挑起戰端遭轟 川普改口認俄侵烏：我5月沒要訪俄

亞馬遜將接手007控制權 3帥是新龐德大熱門

娛樂新聞組╱綜合報導
影迷都在猜測誰將接任007的角色，圖為被看好的詹姆士諾頓。（歐新社）
影迷都在猜測誰將接任007的角色，圖為被看好的詹姆士諾頓。（歐新社）

007系列電影將不再由布洛克里家族掌控，長期負責007系列電影的製片人麥可威爾森（Michael G. Wilson）和芭芭拉布洛克里（Barbara Broccoli）宣布將退居二線，由亞馬遜米高梅工作室接管創意控制權。

中央社引述法新社和英國廣播公司新聞網（BBC News）報導，公布的協議將007版權分配給亞馬遜米高梅工作室和即將退休的製片人麥可威爾森芭芭拉布洛克里共同擁有。

上一部007電影於4年前上映，當時丹尼爾克雷格（Daniel Craig）向大銀幕最高人氣間諜詹姆士龐德（James Bond）告別，影迷也不斷猜測誰將接任007的角色。

如今由亞馬遜米高梅工作室（Amazon MGM Studios）掌舵，觀眾可能不必再等太久便能迎來下一部續集，或衍生作品的推出。

亞馬遜將決定由誰接替這個著名角色，但目前尚無具體時間表，無論是選角還是下一部電影的製作。

詹姆士諾頓（James Norton）、亞倫泰勒強森（Aaron Taylor-Johnson）和席歐詹姆斯（Theo James）都是賭盤中最受看好、可能接任007的候選人。

亞馬遜創辦人貝佐斯（Jeff Bezos）迅速開始徵求意見。他在社群平台X上問道：「你會選誰作為下一任龐德？」

網友對此消息的反應普遍消極，影迷哀嘆亞馬遜可能對007品牌過度剝削。

數位網友在X平台上寫道「願詹姆士龐德安息」，並附上墓碑和系列角色死亡的迷因圖。

有網友表示：「別把詹姆士龐德變成電影宇宙化的產物。」這名網友指的是迪士尼收購漫威後，將漫威人物過度擴展。

還有網友表示：「我們以前每隔幾年就能看到一部（通常）非常棒的007電影，但現在一切都改變了。準備迎接『年輕版Q』（Young Q）和『00起源：屈維里安』（00 Origins: Trevelyan）等亞馬遜野心勃勃但難看得要死的爛片吧。」

亞馬遜 龐德 漫威

上一則

楊冪傳將演離婚女 其中一個前夫是馮紹峰

下一則

胡歌肺癌入院？ 工作室回應慢半拍 粉絲氣喊：直接告…

延伸閱讀

舊金山灣區半島成電影拍攝勝地 喬布斯舊居、谷歌總部都曾入鏡

舊金山灣區半島成電影拍攝勝地 喬布斯舊居、谷歌總部都曾入鏡
奧斯卡電影博物館新展 「綠野仙蹤」紅鞋再成嬌點

奧斯卡電影博物館新展 「綠野仙蹤」紅鞋再成嬌點
亞馬遜單季營收首次超越沃爾瑪 躍居美國企業「營收王」

亞馬遜單季營收首次超越沃爾瑪 躍居美國企業「營收王」
「007」大變動 亞馬遜掌創作主導權 元老製片退居二線

「007」大變動 亞馬遜掌創作主導權 元老製片退居二線

熱門新聞

孟子義就算沒有昂貴衣服襯托，依然顯得貴氣。(取材自微博)

趙露思生病痛失3高奢代言 被另一流量女神搶走

2025-02-19 07:00
陳曉傳婚變，被爆忘不掉趙麗穎。圖為兩人合作「陸貞傳奇」。(取材自微博)

陳曉被指婚後仍愛85花曾求復合 她粉絲發聲：別再掉進坑

2025-02-18 20:28
（中央社檔案照）

大S並非死於肺炎？知情人士曝她真正死因

2025-02-03 10:55
Rain突然穿好衣服，向具俊曄傳遞心意。(圖/讀者提供)

不捨具俊曄痛失大S Rain高雄演唱會率眾「默哀10秒」

2025-02-15 09:32
林依晨（左起）、朱茵、李一桐罕見同框。（取材自微博）

「3代黃蓉」罕見同框… 李一桐、林依晨、朱茵「美出新高度」

2025-02-17 20:32
Lisa現身「白蓮花大飯店3」曼谷首映會。記者陳穎/攝影

Lisa罕見合體媽媽 最美「白蓮花」情人節曼谷首映

2025-02-14 10:03

超人氣

更多 >
好市多會員買上千顆雞蛋後退貨 原因是這...

好市多會員買上千顆雞蛋後退貨 原因是這...
冰箱中最「危險」的食物 專家點名這3種

冰箱中最「危險」的食物 專家點名這3種
買到未熟酪梨別擔心 5方法可催熟或直接食用

買到未熟酪梨別擔心 5方法可催熟或直接食用
WSJ獨家：司法部調查聯合健保紅藍卡給付

WSJ獨家：司法部調查聯合健保紅藍卡給付
旅行必備 五種物品隨身帶著可避免破財

旅行必備 五種物品隨身帶著可避免破財