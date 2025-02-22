亞馬遜將接手007控制權 3帥是新龐德大熱門

影迷都在猜測誰將接任007的角色，圖為被看好的詹姆士諾頓。（歐新社）

007系列電影將不再由布洛克里家族掌控，長期負責007系列電影的製片人麥可威爾森（Michael G. Wilson）和芭芭拉布洛克里（Barbara Broccoli）宣布將退居二線，由亞馬遜 米高梅工作室接管創意控制權。

中央社引述法新社和英國廣播公司新聞網（BBC News）報導，公布的協議將007版權分配給亞馬遜米高梅工作室和即將退休的製片人麥可威爾森芭芭拉布洛克里共同擁有。

上一部007電影於4年前上映，當時丹尼爾克雷格（Daniel Craig）向大銀幕最高人氣間諜詹姆士龐德 （James Bond）告別，影迷也不斷猜測誰將接任007的角色。

如今由亞馬遜米高梅工作室（Amazon MGM Studios）掌舵，觀眾可能不必再等太久便能迎來下一部續集，或衍生作品的推出。

亞馬遜將決定由誰接替這個著名角色，但目前尚無具體時間表，無論是選角還是下一部電影的製作。

詹姆士諾頓（James Norton）、亞倫泰勒強森（Aaron Taylor-Johnson）和席歐詹姆斯（Theo James）都是賭盤中最受看好、可能接任007的候選人。

亞馬遜創辦人貝佐斯（Jeff Bezos）迅速開始徵求意見。他在社群平台X上問道：「你會選誰作為下一任龐德？」

網友對此消息的反應普遍消極，影迷哀嘆亞馬遜可能對007品牌過度剝削。

數位網友在X平台上寫道「願詹姆士龐德安息」，並附上墓碑和系列角色死亡的迷因圖。

有網友表示：「別把詹姆士龐德變成電影宇宙化的產物。」這名網友指的是迪士尼收購漫威 後，將漫威人物過度擴展。

還有網友表示：「我們以前每隔幾年就能看到一部（通常）非常棒的007電影，但現在一切都改變了。準備迎接『年輕版Q』（Young Q）和『00起源：屈維里安』（00 Origins: Trevelyan）等亞馬遜野心勃勃但難看得要死的爛片吧。」