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「007」大變動 亞馬遜掌創作主導權 元老製片退居二線

編譯徐榆涵／即時報導
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亞馬遜旗下的MGM Studios宣布，正式取得「007系列」的創意主導權。圖為龐德扮演者之一的丹尼爾克雷格。（路透資料照片）
亞馬遜旗下的MGM Studios宣布，正式取得「007系列」的創意主導權。圖為龐德扮演者之一的丹尼爾克雷格。（路透資料照片）

叱吒全球影壇的「007」詹姆士龐德（James Bond）系列電影，截至2021年已上映25部作品，影迷引頸期盼最新續作之際，「007系列」迎來重大改變，亞馬遜（Amazon）旗下的MGM Studios於20日宣布，正式取得「007系列」的創意主導權，該系列的長期製作人麥可G威爾森（Michael G. Wilson）與芭芭拉布洛克里（Barbara Broccoli）將逐步退出核心創作職位，消息一出震撼影迷。

根據協議細節，亞馬遜MGM Studios、威爾森與布洛克里將共同成立一家新合資公司，持有「007」詹姆士龐德（James Bond）的智慧財產權，三方仍為該系列的共同擁有者，但未來製作方向的主導權將由亞馬遜MGM Studios掌控。

亞馬遜串流平台Prime Video與亞馬遜MGM Studios負責人霍普金斯（Mike Hopkins）表示，「自 60多年前詹姆士龐德首次登上大銀幕以來，他成為了影視娛樂界最具標誌性的角色之一。我們感謝已故的布洛克利（Albert R. Broccoli）與薩茲曼（Harry Saltzman）將這個角色帶到世界舞台，也感謝威爾森與芭芭拉布洛克里對「007 系列」的無私奉獻，我們很榮幸延續這份傳奇，並期待為全球觀眾開啟龐德的全新篇章。」

在這筆協議達成後沒多久，亞馬遜創辦人、世界第二大富豪貝佐斯（Jeffrey Bezos）就透過社群平台X向影迷們尋求選角建議，詢問「你會選誰出演下一任龐德？」底下網友不斷向他推薦曾飾演「超人」的亨利卡維爾（Henry Cavill）。

有線電視新聞網（CNN）也盤點八位有力人選，像是呼聲頗高的非裔男星伊卓瑞斯艾巴（Idris Elba），或「瘋狂亞洲富豪」男主角亨利高汀（Henry Golding），甚至不排除「女龐德」的可能，包括英國非裔女星瑪芭塔-勞（Gugu Mbatha-Raw），以及在漫威宇宙飾演「古一大師」的蒂妲史雲頓（Tilda Swinton）。

007系列電影於2021年推出「生死交戰」以來，已四年沒有開發續作，陷入1962年首部007上映以來，最長停滯期。

亞馬遜 龐德 非裔

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