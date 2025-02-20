男星出櫃結婚11年 連莊搶奧斯卡影帝 親吐：至高榮幸

「辛辛監獄劇團」導演格雷格柯韋達(左)與男主角柯爾曼多明戈都很期待奧斯卡的肯定。(圖／台北双喜提供)

美國男星柯爾曼多明戈（Colman Domingo）以新片「辛辛監獄 劇團」（Sing Sing）入圍 第97屆奧斯卡 金像獎最佳男主角獎，他去年才以Netflix傳記電影「魯斯汀」（Rustin）提名奧斯卡影帝，今年憑「辛辛監獄劇團」再獲提名，成為繼丹佐華盛頓之後第二位連續兩年入圍奧斯卡最佳男主角的黑人演員，讓他深感榮幸，他說：「令人難以置信，顯然這事創造了歷史，我得知上一次連續兩年獲得男主角提名的人是丹佐華盛頓，然後就是我了。」

柯爾曼多明戈將和「巴布狄倫：搖滾詩人」提摩西夏勒梅、「粗獷派建築師」安卓亞布洛迪、「秘密會議」雷夫范恩斯、「狂人法則」賽巴斯汀史坦角逐影帝寶座，他說：「這次的入圍者都很優秀，感覺棒極了，特別是以「辛辛監獄劇團」獲得提名，我以這部電影為榮，這很有意義。本片是關於藝術精神，以及藝術如何融入人們，特別是尤其是被監禁的人，為他們指引另一條路。」

在「辛辛監獄劇團」中，柯爾曼多明戈飾演「神老G」（Divine G），一位被錯誤定罪、在紐約辛辛監獄（Sing Sing Correctional Facility）服刑多年的囚犯。他本來對未來感到絕望，直到加入監獄內的「藝術更生計畫」（Rehabilitation Through the Arts, RTA），透過戲劇找回人生目標，並成為劇團的核心人物。55歲的柯爾曼多明戈身兼演員、作家、導演、製片人和編劇等多重身分，代表作包括電影「林肯」、「築夢大道」、影集「驚嚇陰屍路」等。出櫃多年的他，和老公Raúl Domingo結婚11年，婚姻生活幸福。

柯爾曼多明戈以細膩且層次豐富的演技詮釋了這個角色的轉變，從最初的沉默壓抑到後來在舞台上釋放內心情感，每一個眼神與動作都展現出角色內心的掙扎與救贖。他與真實獄友演員的對手戲充滿張力，讓這部電影更具真實感，超越了一般監獄題材的刻板印象。在假釋面談的關鍵場景中，當審察官質問他「你現在是不是也在演戲？」時，他的神情瞬間變化，眼裡閃過震驚、困惑，甚至是一絲無法辯駁的悲傷，這一刻的沉默勝過千言萬語，也讓觀眾無法分辨這到底是真實的他，還是另一場精湛的表演。這種遊走於真實與戲劇之間的詮釋，讓他成為本屆奧斯卡影帝競爭者中的最大亮點之一。

被問到參加頒獎典禮是否會迷信，以及是否會預先寫好得獎感言呢？他笑說：「我什麼都不會準備，我想沉浸於當時的氣氛，聆聽現場的聲音，感受一切，也不想讓自己陷於失敗的可能，尤其當他們沒喊我的名字時。有趣的是，每次當我獲獎時，我是真的非常驚訝，因為我通常專注於當下的氛圍，開心和團隊互動，和人們擁抱，然後才發現我得上台致詞，而我就是試著說出肺腑之言，並相信上帝有話要我說。」