「萬磁王」入魂鬥士 「嘻蓋骨」猛奪英國奧斯卡大獎

「萬磁王」麥可法斯賓達在「嘻蓋骨男孩」跨刀參演民族自由鬥士。（圖／聯影提供）

被稱為「英國奧斯卡 」的英國影藝學院 電影獎（BAFTA）舉行頒獎典禮，電影「嘻蓋骨男孩」（Kneecap）導演兼編劇里奇沛皮耶特（Rich Peppiatt）榮獲傑出編劇、導演、製片獎 。

最近剛獲得愛爾蘭國籍的導演導演里奇沛皮耶特發表得獎感言時激動地表示，「哇，我很榮幸站在這裡。15 年前的今天，我遇到了我的妻子，十年後，她說服我搬到貝爾法斯特。搬到貝爾法斯特後兩週內，我遇到了 「嘻蓋骨」 ，現在我就站在這裡！生活就是這樣奇妙的。我的意思是，『嘻蓋骨男孩』不僅僅是一部電影，更是一場運動。它告訴人們，每個人的語言都應該得到尊重；他們的文化應該得到尊重；他們的祖國也應該得到尊重。」在台下眾人掌聲和歡呼聲中，導演沛皮耶特總結道：「所以，這個獎項獻給所有為此奮鬥的人。非常感謝你們。」

導演里奇沛皮耶特才以「嘻蓋骨男孩」甫獲愛爾蘭影藝學院獎（IFTA） 最佳導演獎，此片也代表愛爾蘭角逐奧斯卡的「嘻蓋骨男孩」除闖進奧斯卡最佳國際影片15強，英國奧斯卡（BAFTA）公布得獎名單，該片除了榮獲傑出英國編劇、導演、製片首部作品獎項之外，也獲得其他傑出英國電影、最佳原創劇本、最佳非英語電影、最佳選角和最佳剪輯等獎項提名，成績斐然。

「嘻蓋骨男孩」故事講述2019年的西貝爾法斯特，貝爾法斯特的學校老師JJ和兩位成員Naoise和Liam Óg以母語愛爾蘭語表演嘻哈，創造了自己的愛爾蘭龐克嘻哈流派。他們結合愛爾蘭語和英語激發出人心的能量，最終「嘻蓋骨（Kneecap）」成為拯救母語的民權運動領袖，顛覆人們對語言和地點的先入之見，帶領大批年輕追隨者復興文化，引起他們的興趣。

值得一提的是，本片還請來「萬磁王」麥可法斯賓達（Michael Fassbender）在「嘻蓋骨男孩」跨刀參演民族自由鬥士，此片是由同名樂團貝爾法斯特嘻哈三人組「嘻蓋骨」本尊親自演出的傳記電影，已在國際間各大影展廣受好評。