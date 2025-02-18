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周六夜現場慶50周年 半個娛樂圈都來了

編譯陳韻涵／綜合報導
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「SNL50」由老牌歌手保羅賽門(右)和新生代歌手莎賓娜卡本特的合唱開場。(視頻截圖)
「SNL50」由老牌歌手保羅賽門(右)和新生代歌手莎賓娜卡本特的合唱開場。(視頻截圖)

周六夜現場(Saturday Night Live，SNL)50周年特別節目日前播出，由老牌歌手保羅賽門(Paul Simon)和新生代歌手莎賓娜卡本特(Sabrina Carpenter)共同演唱賽門的「家的方向」(Homeward Bound)開場；SNL過去五年來的固定班底、資深喜劇演員史提夫馬丁(Steve Martin)發表感性獨白，最後由英國經典搖滾樂團「披頭四」(The Beatles)前成員保羅麥卡尼(Paul McCartney)為這段星光熠熠的特別節目收尾。節目嘉賓來了半個娛樂圈，包括息影演員、超級巨星主持人和傳奇人物等。

美聯社報導，周六夜現場1975年開播以來，現年83歲的賽門一直是SNL不可或缺的靈魂人物，他告訴現年25歲的卡本特說，他在1976年第一集SNL中演唱「家的方向」。

卡本特笑著說：「那時候我還沒出生。」她接著說道，「我的父母也還沒出生」，笑得更大聲。

麥卡尼以披頭四的「艾比路」(Abbey Road)專輯中，極少演唱的組曲「Golden Slumbers、Carry That Weight和The End」作結尾，The End歌詞結尾唱道「你所得到的愛，正是你所付出的愛」。

「SNL50：周年慶」(SNL50：The Anniversary Celebration)在紐約現場直播，國家廣播公司新聞網(NBC)及其串流平台孔雀(Peacock)都有直播。

SNL堪稱流行文化巨頭，開啟數代喜劇演員的職業生涯，包括艾迪墨菲(Eddie Murphy)、王牌女諧星克莉絲汀薇格(Kristen Wiig)和威爾費瑞爾(Will Ferrell)等，他們都曾在SNL的早期作品中出現。

馬丁的開場為「SNL50」定下了基調，「革新」該節目持續前進的動力；馬丁是自1975年開播以來作品最豐富的主持人和嘉賓之一；當晚另有梅莉史翠普(Meryl Streep)、傑克尼克遜(Jack Nicholson)和凱斯理察斯(Keith Richards)等史詩級人物客串。

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