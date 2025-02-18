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「神鵰俠侶」分了 陳曉、陳妍希宣布離婚：今後各自安好

「水行俠」去年才離婚 傑森摩莫亞首牽新歡：熱戀中

記者陳穎／綜合報導
傑森摩莫亞將告別「水行俠」角色。(取材自IMDb)
傑森摩莫亞將告別「水行俠」角色。(取材自IMDb)

45歲「水行俠」傑森摩莫亞(Jason Momoa)在2024年和結婚多年的妻子麗莎波奈特(Lisa Bonet)正式離婚，他也很快有了新歡，和32歲的女星安卓亞霍娜 (Adria Arjona)打得火熱，兩人戀情也逐漸浮上檯面，先是情人節被目擊一起上街約會，傑森更大方帶她出席NBC節目「周六夜現場」50周年慶祝活動，等於公開戀情。

傑森摩莫亞與麗莎波奈特的感情曾是影壇佳話，傑森還是小孩子的時候，麗莎已經因為在收視冠軍喜劇「天才老爹」飾演俏麗的二姊而大紅，傑森那時看到麗莎就覺得她是心目中的女神，想不到等自己長大成人也進了演藝圈，真有機會與麗莎結識、結緣，一度認為是美夢成真，但最後兩人還是離婚收場。

波多黎各出生的安卓亞霍娜，在「當殺手戀愛時」(Hit Man)與當紅的葛倫鮑威爾(Glen Powell)大演感情對手戲。

傑森摩莫亞雖然大安卓亞霍娜13歲，但兩人絲毫沒有代溝，傑森被問到現在是否單身時，他則大方說：「我正在熱戀中。」據悉，傑森摩莫亞曾說，相當喜歡女方幽默的個性，相處起來非常自在。

此外，傑森摩莫亞因為在DC宇宙扮演「水行俠」暴紅，但這個角色已經畫下句點，目前他確定重返DC，飾演反英雄角色「暴狼」，預計首次現身於「超少女：明日之女」(Supergirl: Woman of Tomorrow)中。

「水行俠」傑森摩莫亞(左)首度帶女友安卓亞霍娜出席公開場合。(美聯社)
「水行俠」傑森摩莫亞(左)首度帶女友安卓亞霍娜出席公開場合。(美聯社)

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