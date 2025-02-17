阿湯新歡曝光 戀上小班前女友「龐德女郎」共度情人節

安娜迪阿瑪斯是古巴女神。（取材自Instagram）

62歲的「阿湯哥 」湯姆克魯斯（Tom Cruise）魅力驚人，再被「每日郵報」爆出新的緋聞 對象，拍到他和小25歲的古巴 女星安娜迪阿瑪斯（Ana de Armas）共度西洋情人節，兩人在倫敦街頭從餐廳外帶餐點，準備一起搭車離開。有路人認出他們，阿湯哥也大方跟對方聊天、合照。但緋聞曝光後，雙方並未對此做出回應。

36歲的安娜迪阿瑪斯曾出演「007：生死交戰」等電影，被視為近年的龐德女郎代表。她在2022年「金髮夢露」中，飾演一代巨星瑪麗蓮夢露（Marilyn Monroe），順利入圍金球獎和奧斯卡金像獎，可見其演技和外型都備受肯定。

安娜迪阿瑪斯在好萊塢中也吸引不少追求者，她曾在2011年與西班牙演員馬克克洛特（Marc Clotet）結婚，短命婚姻僅維持到2013年就離婚。2020年她電到合演「深水」的班艾佛列克（Ben Affleck），可惜小班只短暫愛了她一年，就回頭去找「翹臀珍」珍妮佛羅培茲（Jennifer Lopez）。