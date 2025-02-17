我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

NBA全明星賽／柯瑞不負眾望獲MVP 賽後笑答世報提問

誰丟的？南加二手店驚現奧運金牌 僅售6元

阿湯新歡曝光 戀上小班前女友「龐德女郎」共度情人節

記者李姿瑩／綜合報導
安娜迪阿瑪斯是古巴女神。（取材自Instagram）
安娜迪阿瑪斯是古巴女神。（取材自Instagram）

62歲的「阿湯哥」湯姆克魯斯（Tom Cruise）魅力驚人，再被「每日郵報」爆出新的緋聞對象，拍到他和小25歲的古巴女星安娜迪阿瑪斯（Ana de Armas）共度西洋情人節，兩人在倫敦街頭從餐廳外帶餐點，準備一起搭車離開。有路人認出他們，阿湯哥也大方跟對方聊天、合照。但緋聞曝光後，雙方並未對此做出回應。

36歲的安娜迪阿瑪斯曾出演「007：生死交戰」等電影，被視為近年的龐德女郎代表。她在2022年「金髮夢露」中，飾演一代巨星瑪麗蓮夢露（Marilyn Monroe），順利入圍金球獎和奧斯卡金像獎，可見其演技和外型都備受肯定。

安娜迪阿瑪斯在好萊塢中也吸引不少追求者，她曾在2011年與西班牙演員馬克克洛特（Marc Clotet）結婚，短命婚姻僅維持到2013年就離婚。2020年她電到合演「深水」的班艾佛列克（Ben Affleck），可惜小班只短暫愛了她一年，就回頭去找「翹臀珍」珍妮佛羅培茲（Jennifer Lopez）。

如今阿湯哥也拜倒在她的石榴裙下，大家都好奇這位「新一代古巴女神」能否收服阿湯哥，讓他的感情找到新的歸宿。

湯姆克魯斯年過60魅力依舊。（路透資料照片）
湯姆克魯斯年過60魅力依舊。（路透資料照片）

阿湯哥 古巴 緋聞

上一則

三搭趙麗穎？ 林更新：得看趙老師願不願意…

下一則

唐嫣新劇搭24歲鮮肉？ 17歲年齡差…網友吐槽

延伸閱讀

亞市華協農曆新年、情人節活動 吸引200多長者參與

亞市華協農曆新年、情人節活動 吸引200多長者參與
阿湯哥新歡是她 情人節身旁女伴曝光「是龐德女郎」

阿湯哥新歡是她 情人節身旁女伴曝光「是龐德女郎」
蕭敬騰老婆Summer情人節高燒不退急送醫 最新病況曝光

蕭敬騰老婆Summer情人節高燒不退急送醫 最新病況曝光
汪小菲返北京慶祝情人節 牽老婆吃高級法國餐廳

汪小菲返北京慶祝情人節 牽老婆吃高級法國餐廳

熱門新聞

劉詩詩新劇演技挨轟。(取材自微博)

劉詩詩大翻車 新戲演技被嫌油膩 網酸：不如過去演面癱

2025-02-12 07:00
黃楊鈿甜素有「小趙麗穎」封號。(取材自微博)

「五福臨門」驚見趙麗穎參演？ 原來是「她」…網喊：太像了

2025-02-10 21:30
迪麗熱巴(左)和劉亦菲都被網友點名疑似是偷生子的頂流明星。(摘自微博)

精主是誰？迪麗熱巴再爆未婚生子 劉亦菲也被點名

2025-02-12 19:22
向涵之的演技遭到不少觀眾質疑。(取材自微博)

不只演技拖垮鄧為？ 向涵之被嫌顏值不如「墨雨」最美丫鬟

2025-02-10 06:00
（中央社檔案照）

大S並非死於肺炎？知情人士曝她真正死因

2025-02-03 10:55
安海瑟薇登上「W」雜誌中文版封面。(摘自W雜誌)

安海瑟薇裸背全寫中文 網友放大猛看：到底寫什麼？

2025-02-11 20:27

超人氣

更多 >
1個1300元的咖啡杯… 福斯：效率部揭聯邦政府5大浪費

1個1300元的咖啡杯… 福斯：效率部揭聯邦政府5大浪費
韓24歲「最美童星」金賽綸家中身亡 再也等不到她復出

韓24歲「最美童星」金賽綸家中身亡 再也等不到她復出
洛縣空置房達15萬套 中國買家和華人聚居城市被點名

洛縣空置房達15萬套 中國買家和華人聚居城市被點名
疑似伊波拉病毒感染 曼哈頓診所出現恐慌

疑似伊波拉病毒感染 曼哈頓診所出現恐慌
強勁風暴來襲 紐約或迎今冬最大雪 體感低至-20℉

強勁風暴來襲 紐約或迎今冬最大雪 體感低至-20℉