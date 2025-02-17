從「慾望城市」到擁抱文學 潔西卡派克獲美國筆會表揚

莎拉潔西卡派克曾參與多項文學計畫。（歐新社資料照片）

以飾演經典影集「慾望城市」(Sex and the City)女主角聞名的女星莎拉潔西卡派克(Sarah Jessica Parker)將成為今年「美國筆會」(PEN America)的文學服務獎(Literary Service Award)獲獎人，長期以來她一直努力提倡閱讀和讀寫，5月15日她將在美國筆會的年度春季盛會上受到表彰。

一直以來，莎拉潔西卡派克參與多項文學計畫，包括創辦自己的出版社品牌、擔任反書本禁令紀錄片「The Librarians」的執行製作人；「The Librarians」上個月在日舞影展(Sundance Film Festival)首映。

歷年美國筆會將「PEN/Audible文學服務獎」頒給吸引廣泛讀者並「幫助我們理解人類境況的重要作家」，先前的獲獎人包括史蒂芬桑坦(Stephen Sondheim)、托妮莫里森(Toni Morrison)。

如今該獎項的標準為「透過文字或作品為文學界服務的作家或倡導者」。

美國筆會聯合執行長克拉麗斯·羅薩茲·沙利夫(Clarisse Rosaz Shariyf)在14日發布的聲明中表示：「我們現在正處於危機時期，代表性不足作家的書籍正被踢出學校圖書館 和班級。莎拉潔西卡派克作為閱讀自由不可或缺的捍衛者，反對這些禁令，並透過她的出版社品牌SJP Lit為美國當代文學的傑出新人照亮道路。」

麥米倫出版公司(Macmillan Publishers)執行長亞傑德(Jon Yaged)將獲頒企業遠見獎(Business Visionary Award)。

亞傑德的麥米倫出版公司出版莎莉魯尼(Sally Rooney)、克莉絲汀漢娜(Kristin Hannah)、S·A·寇司比(S.A. Cosby)、邁克爾沃爾夫(Michael Wolff)等作者的作品，「企業遠見獎」頒給擁有卓越領導力，並「擁抱文學的力量，形塑民主和人道價值觀」的個人。

美國筆會聯合執行長薩默·羅佩茲(Summer Lopez)讚揚亞傑德在反對圖書禁令與其他限制方面的「口才與力量」。