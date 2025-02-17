才獲柏林影展終身成就獎 蒂妲史雲頓拋「暫息影」震撼彈

蒂妲史雲頓說自己今年都不會再拍電影，準備好好休息。（路透）

英國影星蒂妲史雲頓日前獲得第75屆柏林影展頒發「榮譽金熊獎」，象徵對她演藝生涯成就的肯定。蒂妲史雲頓在發表得獎感言時暗貶川普 的貪婪霸權，會後在記者會上，提到自己今年都不會再拍電影，準備好好休息，完成其他計畫。

繼威尼斯影展後，蒂妲史雲頓在次獲得等同於終身成就獎的肯定，64歲的她早就把去年作品「隔壁的房間」當成她的最後一部電影，當時就被瘋傳她有意引退。因為她總是將每部電影當成最後一次來拍，也不諱言「若這部作品是一個不錯的告別點，不如就此止步」。

蒂妲史雲頓投身演藝圈近40年，演過無數膾炙人口的佳作，仙氣形象深植人心。現在的她只接自己想拍的電影，所以在柏林影展記者會上，她毫不避諱提到想把時間留給自己，準備暫時息影。

她說：「我需要休息，而我的確會休息。畢竟我們都知道，電影製作是一位無情的女主人，而我已經在她的鞭策下，辛苦地工作了一段時間。」蒂妲史雲頓透露，等回到蘇格蘭家中，她將迎接期待了15年的全新階段，雖然沒有辦法具體說明，但她將會去做一些不同的事情。

因此今年她沒有拍片計畫，希望有更多時間發展其他想做的事情，內容不一定和電影有關。