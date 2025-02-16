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英國奧斯卡揭曉 黛咪摩爾搶影后踢鐵板 輸給25歲的她

記者陳穎／即時報導
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黛咪摩爾出席英國影藝學院電影獎，原本勝券在握。(歐新社)
黛咪摩爾出席英國影藝學院電影獎，原本勝券在握。(歐新社)

有「英國奧斯卡」之稱的第78屆英國影藝學院電影獎（BAFTA）16日揭曉得獎結果，黛咪摩爾(Demi Moore)以「懼裂」拿下金球獎影后，有順勢入圍這次大獎，可惜最後敗給年僅25歲的「艾諾拉」麥琪麥迪遜(Mikey Madison)，和影后擦肩而過。影帝則由「粗獷派建築師」的安德林布洛迪(Adrien Brody )獲得。

年僅25歲的麥琪麥迪遜以「艾諾拉」拿下影后。(路透)
年僅25歲的麥琪麥迪遜以「艾諾拉」拿下影后。(路透)

最佳女配角頒發給「璀璨女人夢」（Emilia Perez）柔伊莎達娜（Zoe Saldana），男配角是「跳痛之旅」（A Real Pain）基倫克金（Kieran Culkin），兩人也幾乎是橫掃各大頒獎典禮，拿下奧斯卡的機會又更進一步。「璀璨女人夢」描述一位墨西哥變性毒梟的故事，該片還拿下最佳非英語電影，最佳影片則由以梵蒂岡為背景的宗教懸疑驚悚片「秘密會議」（Conclave）獲得。

「巴布狄倫：搖滾詩人」（A Complete Unknown）提摩西夏勒梅（Timothée Chalamet）雖然沒有拿下影帝，但他在現場和女友凱莉珍娜（Kylie Jenner）親密聊天、談情，粉紅泡泡滿天飛，得不得獎似乎已經不重要。

安德林布洛迪以「粗獷派建築師」拿下影帝。(路透)
安德林布洛迪以「粗獷派建築師」拿下影帝。(路透)

第78屆英國影藝學院電影獎部分得獎名單

最佳影片

秘密會議

最佳導演

布萊迪·寇貝特／粗獷派建築師

最佳女主角

麥琪麥迪遜／艾諾拉

最佳男主角

安德林布洛迪／粗獷派建築師

最佳女配角

柔伊莎達娜／璀璨女人夢

最佳男配角

基倫克金／跳痛之旅

奧斯卡 影藝學院 梵蒂岡

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