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有其父必有其子 阿諾帥兒「飯店」全裸 巨鵰吸睛

特派記者陳穎／曼谷報導
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阿諾史瓦辛格(左)和兒子派翠克史瓦辛格父子同台。(美聯社)
阿諾史瓦辛格(左)和兒子派翠克史瓦辛格父子同台。(美聯社)

好萊塢影星阿諾史瓦辛格(Arnold Schwarzenegger)的31歲兒子派翠克史瓦辛格(Patrick Schwarzenegger)，被封為最帥星二代，在HBO影集「白蓮花大飯店3」(The White Lotus season 3)大膽正面全裸演出，「巨鵰」震撼全場，連星爸都讚：「有其父必有其子。」

派翠克在劇中和「哈利波特」的「馬份爸爸」傑森艾塞克(Jason Isaacs)飾演父子，派翠克在劇中全裸，不僅秀出翹臀，轉身鏡子一照秀出正面，好身材令人讚嘆。

傑森認為這算是一種瘋狂的演出，派翠克卻平常心看待，反而認為在泰國拍戲，吃到爆辣食物，瞬間爆汗全身濕透，狂灌牛奶回神才是最瘋狂的事。

派翠克被問到家人看完的反應時，傑森立刻插話：「嗯，他們從他出生就看過了，我想他們已經什麼都見識過了。」

傑森回憶在拍攝期間受傷了好幾次，「有一次我為了閃避鏡頭，往後退了一步，結果跌到水池中，還好沒有掉進很深的地方，但我的頭撞到了雕像」。另一次，他被要求衝到船上，結果直接撞上玻璃，把頭撞破了，好在有驚無險，並無大礙。

76歲泰國「國寶級影后」萊克帕特拉瓦迪(Lek Patravadi)在劇中飾演富婆，「BlACKPINK」Lisa飾演飯店員工。影后大讚Lisa敬業又熱情，「她是一個非常謙遜、有紀律且勤奮的人，但同時也非常有野心。她學習速度驚人，不管你給她什麼，她都能迅速吸收。她只需要一些時間來練習，因為她真的非常有天賦」。

萊克表示，「有一天晚上，她有一場跳舞戲，從晚上11點到拍到凌晨3點，她絲毫不喊累，我心想她應該要休息了吧？但她仍很投入，我非常敬佩這種態度」。

派翠克史瓦辛格(右)在「白蓮花大飯店3」中有正面全裸演出。(美聯社)
派翠克史瓦辛格(右)在「白蓮花大飯店3」中有正面全裸演出。(美聯社)

泰國 哈利波特 好萊塢

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