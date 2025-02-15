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觀影說劇╱暌違9年「會計師2」小班揪殺神弟算帳

記者陳穎／綜合報導
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班艾佛列克(右)和強柏恩瑟回歸演出「會計師2」，兄弟倆合作場面受到關注。（圖／華納兄弟提供）
班艾佛列克(右)和強柏恩瑟回歸演出「會計師2」，兄弟倆合作場面受到關注。（圖／華納兄弟提供）

動作電影「會計師」暌違9年迎來續集「會計師2」，由J.K.西蒙斯（J.K. Simmons）飾演的要角竟遭殘忍謀殺，他死前於手臂留有「去找會計師」神祕訊息，將「小班」班艾佛列克（Ben Affleck）飾演的「最狠會計師」沃夫捲入謎團，不料這次任務困難程度超越以往，逼得班艾佛列克只好找來久未連絡、同時也是位「殺神」的弟弟合作，終於促成了許多影迷敲碗等待的大場面：兄弟齊心殺進敵營找兇手「算帳」。

「會計師 2」找來原班人馬回歸，包含導演蓋文歐康諾（Gavin O'Connor）、編劇比爾達布奎（Bill Dubuque），以及演員陣容強柏恩瑟（Jon Bernthal）、辛西亞艾黛羅賓森（Cynthia Addai-Robinson）、J.K.西蒙斯，知名男星麥特戴蒙（Matt Damon）也加入本片監製團隊。本片延續首集劇情，不僅在打鬥戲、槍戰畫面全面升級，打造出更加血脈賁張的激戰場面，劇情重點也聚焦於影迷熱切期待的兄弟感情，導演表示「這不只是一部動作片，而是一部情誼感人、充滿娛樂性的電影，我想拍的是一部探討人際關係、兄弟情誼的動作片」，班艾佛列克與強柏恩瑟也笑說「我們就像好哥們，這幫助我們更能進入角色的兄弟關係」，讓觀眾紛紛期待起兩人在本片能有更多互動。

「會計師 2」劇情描述克里斯汀沃夫（班艾佛列克飾演）具有破解複雜難題的天賦。當一位舊識慘遭謀殺，並留下一條「去找會計師」的神祕訊息後，沃夫不得不開始追查此案。當他發現得用更極端手段時，沃夫找了他久未連絡、同時是名頂尖殺手的弟弟布萊斯頓（強柏恩瑟飾演）合作。兄弟倆與美國財政部副局長瑪莉貝絲麥迪納（辛西亞艾黛羅賓森飾演）聯手，一起揭露這樁致命陰謀，卻讓他們成為冷血殺手集團的目標，這群殺手無所不用其極也要掩蓋祕密。

班艾佛列克 財政部

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