班艾佛列克離婚重新出發 暌違9年「會計師2」揪殺神弟算帳

班艾佛列克(右)和強柏恩瑟回歸演出「會計師2」，兄弟倆合作場面受到關注。(華納兄弟提供)

動作電影「會計師」在台狂賣1.1億元台幣，暌違9年迎來續集「會計師2」，由J.K.西蒙斯飾演的要角竟遭殘忍謀殺，他死前於手臂留有「去找會計師」神秘訊息，將「小班」班艾佛列克 飾演的「最狠會計師」沃夫捲入謎團，不料這次任務困難程度超越以往，逼得班艾佛列克只好找來久未連絡、同時也是位「殺神」的弟弟合作，終於促成了許多影迷敲碗等待的大場面：兄弟齊心殺進敵營找兇手「算帳」。

「會計師 2」找來原班人馬回歸，包含導演蓋文歐康諾、編劇比爾達布奎，以及演員陣容強柏恩瑟、辛西亞艾黛羅賓森、J.K.西蒙斯，知名男星麥特戴蒙也加入本片監製團隊。

本片延續首集劇情，不僅在打鬥戲、槍戰畫面全面升級，打造出更加血脈賁張的激戰場面，劇情重點也聚焦於影迷熱切期待的兄弟感情，導演表示「這不只是一部動作片，而是一部情誼感人、充滿娛樂性的電影，我想拍的是一部探討人際關係、兄弟情誼的動作片」，班艾佛列克與強柏恩瑟也笑說「我們就像好哥們，這幫助我們更能進入角色的兄弟關係」，讓觀眾紛紛期待起兩人在本片能有更多互動。

「會計師 2」劇情描述克里斯汀沃夫（班艾佛列克飾演）具有破解複雜難題的天賦。當一位舊識慘遭謀殺，並留下一條「去找會計師」的神祕訊息後，沃夫不得不開始追查此案。當他發現得用更極端手段時，沃夫找了他久未連絡、同時是名頂尖殺手的弟弟布萊斯頓（強柏恩瑟飾演）合作。兄弟倆與美國財政部副局長瑪莉貝絲麥迪納（辛西亞艾黛羅賓森飾演）聯手，一起揭露這樁致命陰謀，卻讓他們成為冷血殺手集團的目標，這群殺手無所不用其極也要掩蓋秘密。