觀影說劇／走出喪偶陰霾 BJ戀上小鮮肉

「BJ單身日記 : 戀上小鮮肉」中，布莉琪將試著追尋新愛情。(取材自IMDb)

多年來，「BJ單身日記」（Bridget Jones's Diary）系列總以布莉琪·瓊斯（Bridget Jones）在歷經挑戰後獲得幸福作結。然而，在即將上映的第四集「BJ單身日記：戀上小鮮肉」（Bridget Jones: Mad About the Boy）中，布莉琪不再是為戀愛煩惱的單身女子，而是一位喪偶的母親，她試圖走出陰霾、重新探索人生。如何在悲傷與浪漫之間取得平衡，成為本片的一大看點。

作為經典的浪漫喜劇系列，「BJ單身日記」的最新篇章依然保有該類型的敘事特點。雖然劇情涉及現實挑戰，但仍不乏幽默與溫暖，這也是該系列長久以來吸引觀眾的原因之一。

此外，布莉琪的角色塑造亦隨著時代與年齡增長而有所變化。芮妮·齊薇格（Renée Zellweger）優雅地詮釋50多歲的布莉琪，保留了她的樂觀與傻氣，同時展現歲月累積的成熟韻味。

布莉琪的生活方式也有所改變。她仍會在糟糕的夜晚喝下一整瓶夏多內葡萄酒，但她戒菸了，而長年困擾她的體重焦慮也不再是問題。

電影故事設定在馬克·達西去世四年後，布莉琪與孩子比利 （Billy）、梅布兒（Mabel）共同生活於倫敦漢普斯特德（Hampstead）。面對人生的變遷，她將迎來新的挑戰，並試著重新追尋愛情。