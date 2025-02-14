我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

應對川普關稅 賴清德：編特別預算、讓國防預算達GDP3%

這些隱形福利與折扣 你不問他們不會主動給

肯爺又又又離婚？砸500萬贍養費給辣妻遭否認

娛樂新聞組／綜合報導
肯爺被爆將和老婆比安卡離婚，但遭到否認。圖為兩人日前在葛萊美獎鬧出風波。(歐新社資料照片)
肯爺被爆將和老婆比安卡離婚，但遭到否認。圖為兩人日前在葛萊美獎鬧出風波。(歐新社資料照片)

美國饒舌歌手「肯爺」肯伊威斯特（Kanye West，後改名Ye）月初帶老婆比安卡（Bianca Censori）在葛萊美獎三點全露鬧出風波，引發全球關注。風波尚未平息之際，肯爺又傳出將和比安卡離婚，手續正在辦理中，不過此消息遭到否認。

爆出離婚消息是英國每日郵報，報導引述不願意透露姓名的消息人士爆料，肯爺和妻子已經分居了，接下來會正式提交法律文件結束婚姻。報導還稱，比安卡和肯爺結束這段3年婚姻，將可獲得500萬美元贍養費，而目前，肯爺人在東京，比安卡則留在美國豪宅中。隨後不久，爆料網站TMZ也跟進此報導，並指出雙方已找好了律師。

針對傳聞，他們的公關代表指出，「Ye跟比安卡人都在洛杉磯，打算一起度過情人節，這已經是媒體第5或第6次錯誤報導他們要分手，連我自己都數不清了」。

據悉，肯爺和前妻「豐臀金」金卡戴珊（Kim Kardashian）在2022年底正式結束了7年婚姻。離婚才兩個月肯伊就和身材火辣的建築設計師比安卡談情並再婚，不論到哪都帶著比安卡，但比安卡常因為「衣不蔽體」成為話題。

不過，據他們的公關代表表示，「有一個人控制比安卡的服裝，那個人就是比安卡自己」。網友猜測，也許時尚創意來自肯爺，但比安卡個人的感性才是一切的動力。

情人節 洛杉磯 葛萊美

上一則

最美空姐不藏了 潘瑋柏女兒首度曝光

下一則

陳哲遠增肌演特種兵 抱不動梁潔網笑翻

延伸閱讀

肯爺驚爆離婚三點全露妻 荒唐短命婚要付多少贍養費？

肯爺驚爆離婚三點全露妻 荒唐短命婚要付多少贍養費？
離婚上海婦酒吧找男模 「打賞不手軟」3個月花光450萬公款

離婚上海婦酒吧找男模 「打賞不手軟」3個月花光450萬公款
肯爺讓妻露三點又罵泰勒絲 嚇跑金主逾4500萬飛了

肯爺讓妻露三點又罵泰勒絲 嚇跑金主逾4500萬飛了
鬆口與蔡岳勳已離婚5年 于小惠：下半生想自由

鬆口與蔡岳勳已離婚5年 于小惠：下半生想自由

熱門新聞

大S骨灰在家人護送下回家了。（取材自微博）

大S心願未了 命理師曝：最放心不下的是「她」

2025-02-06 18:51
黃楊鈿甜素有「小趙麗穎」封號。(取材自微博)

「五福臨門」驚見趙麗穎參演？ 原來是「她」…網喊：太像了

2025-02-10 21:30
劉詩詩新劇演技挨轟。(取材自微博)

劉詩詩大翻車 新戲演技被嫌油膩 網酸：不如過去演面癱

2025-02-12 07:00
（中央社檔案照）

大S並非死於肺炎？知情人士曝她真正死因

2025-02-03 10:55
向涵之的演技遭到不少觀眾質疑。(取材自微博)

不只演技拖垮鄧為？ 向涵之被嫌顏值不如「墨雨」最美丫鬟

2025-02-10 06:00
劉詩詩主演的古裝劇「掌心」是一部大女主戲。(取材自微博)

劉詩詩大女主復仇劇不吃香了？ 首播收視輸給「古裝男神」仙俠劇

2025-02-08 20:37

超人氣

更多 >
過完元宵節好運到…財神爺點名「4生肖」財源滾滾要守住

過完元宵節好運到…財神爺點名「4生肖」財源滾滾要守住

非裔女子點餐到一半遭「打巴掌」驅趕 保全爆走趕人嚇壞客人

非裔女子點餐到一半遭「打巴掌」驅趕 保全爆走趕人嚇壞客人
Medicaid經費恐停 診所開始拒收白卡

Medicaid經費恐停 診所開始拒收白卡
「九重紫」孟子義深入險境？ 赴柬埔寨拍新劇 網喊李昀銳護花　

「九重紫」孟子義深入險境？ 赴柬埔寨拍新劇 網喊李昀銳護花　
曾被16所大學拒絕卻被谷歌錄用的華裔高中生 近況更新

曾被16所大學拒絕卻被谷歌錄用的華裔高中生 近況更新