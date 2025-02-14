肯爺又又又離婚？砸500萬贍養費給辣妻遭否認

肯爺被爆將和老婆比安卡離婚，但遭到否認。圖為兩人日前在葛萊美獎鬧出風波。(歐新社資料照片)

美國饒舌歌手「肯爺」肯伊威斯特（Kanye West，後改名Ye）月初帶老婆比安卡（Bianca Censori）在葛萊美 獎三點全露鬧出風波，引發全球關注。風波尚未平息之際，肯爺又傳出將和比安卡離婚，手續正在辦理中，不過此消息遭到否認。

爆出離婚消息是英國每日郵報，報導引述不願意透露姓名的消息人士爆料，肯爺和妻子已經分居了，接下來會正式提交法律文件結束婚姻。報導還稱，比安卡和肯爺結束這段3年婚姻，將可獲得500萬美元贍養費，而目前，肯爺人在東京，比安卡則留在美國豪宅中。隨後不久，爆料網站TMZ也跟進此報導，並指出雙方已找好了律師。

針對傳聞，他們的公關代表指出，「Ye跟比安卡人都在洛杉磯 ，打算一起度過情人節 ，這已經是媒體第5或第6次錯誤報導他們要分手，連我自己都數不清了」。

據悉，肯爺和前妻「豐臀金」金卡戴珊（Kim Kardashian）在2022年底正式結束了7年婚姻。離婚才兩個月肯伊就和身材火辣的建築設計師比安卡談情並再婚，不論到哪都帶著比安卡，但比安卡常因為「衣不蔽體」成為話題。

不過，據他們的公關代表表示，「有一個人控制比安卡的服裝，那個人就是比安卡自己」。網友猜測，也許時尚創意來自肯爺，但比安卡個人的感性才是一切的動力。