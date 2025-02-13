肯爺讓妻露三點又罵泰勒絲 嚇跑金主逾4500萬飛了

肯伊威斯特(左)和老婆比安卡因裸露引發一連串風波。(路透資料照片)

美國饒舌歌手「肯爺」肯伊威斯特（Kanye West）月初帶三點全露老婆比安卡（Bianca Censori）在葛萊美獎鬧出風波，先是痛失日幣6.6億元(約433萬美元)的日本 演唱會合約，日前又在超級盃痛罵泰勒絲 、猶太人，還要準備販售納粹標誌 T 恤，再嚇跑比安卡準備拍攝的新片投資商，2500萬美元又飛了，一連串脫序行為損失高逾4500萬美元。

肯爺和前妻「豐臀金」金卡戴珊（Kim Kardashian）在2022年底正式結束了7年婚姻。離婚才兩個月肯伊就和身材火辣的建築設計師比安卡談情並再婚，不論到哪都帶著比安卡，但安比卡常因為「衣不蔽體」成為話題，甚至曾一度被義大利 民眾砲轟要求政府將兩人驅逐出境，被批實在傷風敗俗。

肯爺日前又語出驚人，他受訪時表示：「我上輩子一定是日本天皇，所以我才會這麼喜歡日本！」而擁有4個孩子的他，也認為自己的孩子都很有音樂天賦，他一定會好好指導並讓孩子好好發展，「我也是一個很棒的老師」。網友則不留情痛批：「先管好自己的老婆吧！」

肯爺最近的舉動，卻嚇跑他最愛的日本，不僅演唱會被取消，老婆本來要在日本拍攝的電影也因為他的不當發言喊卡，不少網友痛批他「令人作嘔」，也有人質疑「精神狀態堪憂，應該要先去看醫生」。