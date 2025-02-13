阿湯最後1次「任務」？ 高空玩命 驚爆曾昏過去

阿湯哥「不可能的任務」是否將進入最終章，引起猜測。（路透資料照片）

湯姆克魯斯 (Tom Cruise)經典系列電影最新續作「不可能的任務：最終清算」(Mission: Impossible - The Final Reckoning)即將上映，片商在日前第59屆超級盃 黃金廣告時段釋出一段30秒的預告片，秀出湯姆克魯斯招牌的狂野特技演出。

在新預告中，湯姆克魯斯飾演的伊森韓特(Ethan Hunt)說：「我需要你們相信我…最後一次。」暗示這次可能是系列最終章，雖然湯姆克魯斯和導演克里斯多福麥奎里(Christopher McQuarrie)尚未證實這一猜測，但他們承諾新作將結合前幾集的劇情線。

此外，阿湯哥 驚爆曾在拍戲現場昏厥，他接受「帝國雜誌」訪問時透露，很多人以為他是在2022年拍數「捍衛戰士：獨行俠」時因為駕駛P-51戰鬥機時昏倒，但其實他是在拍攝「不可能的任務：最後清算」(不可能的任務8)時昏厥。 他表示，拍攝飛機特技時出意外，「當你把臉伸出飛機外，以每小時120到130英里的速度飛行時，你就無法獲得氧氣，所以我要訓練自己如何呼吸，有時候我會昏過去，就無法回到駕駛艙。」語出嚇壞不少人，真的是玩命在拍戲。

阿湯哥的招牌系列作「不可能的任務」系列電影從1996年開始拍攝，一轉眼已經28年，最新第8集敲定名稱為「不可能的任務：最終清算」，阿湯哥依舊是超級拚命的「伊森杭特」。文雷姆斯(Ving Rhames)、席蒙珮吉(Simon Pegg)、凡妮莎寇比(Vanessa Kirby)等老班底也將一同回歸，新加入的演員包括尼克奧佛曼(Nick Offerman)、巴布奧登科克(Bob Odenkirk)。

新作還介紹新的團隊成員，包括龐克萊門捷夫(Pom Klementieff)飾演的刺客Paris，以及格雷格塔扎戴維斯(Greg Tarzan Davis)飾演的Degas。

目前曝光的劇情讓粉絲對將解決的任務充滿好奇，他們也期望在上一集死去的角色Ilsa(蕾貝卡弗格森Rebecca Ferguson飾)能夠回歸。

新作的拍攝地點包括巴塔哥尼亞(Patagonia)、東京街頭，以及一座古老的中東地區城市，還有一場驚險的雙翼飛機特技演出，展現湯姆克魯斯一向精彩的表演，他向來親身做特技演出。