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救命神曲節拍如CPR 德瑞克、碧昂絲… 這些歌都上榜

編譯陳韻涵／綜合報導
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加拿大饒舌德瑞克的歌曲「不像我們」(Not Like Us)節拍如同心肺復甦。(美聯社)
加拿大饒舌德瑞克的歌曲「不像我們」(Not Like Us)節拍如同心肺復甦。(美聯社)

美國心臟協會(American Heart Association)5日表示，執行心肺復甦術(cardiopulmonary resuscitation，CPR)時，心臟收縮每分鐘跳動100次到120次是最完美的節奏(BPM)，同時公布一些節拍數與此相近的歌曲，如本屆葛萊美獎最大贏家肯卓克拉瑪(Kendrick Lamar)嘲諷加拿大饒舌德瑞克(Drake)的歌曲「不像我們」(Not Like Us)，以及碧昂絲(Beyoncé)的「德州撲克」(Texas hold 'em)，讓人們在協助他人與死神搏鬥之際，能用熟悉的旋律和節奏來救人。

今日美國報報導，美國心臟協會健康科學主任卡蜜拉‧薩森(Comilla Sasson)表示，美國每年至少35萬人經歷心臟驟停，其中包括2萬3000名未成年人在醫院意外的地區發生心臟驟停的情況，這正是美國心臟協會希望所有人都會CPR和使用「自動體外心臟電擊去顫器」(Automated External Defibrillator，AED)的原因。

薩森表示，CPR是一項「重要技能」，可讓心臟驟停病患的存活率增加三倍，「我們希望從旁觀者國度變成救生員國家」。

非營利組織「美國心臟協會」搭上3日的葛萊美獎頒獎典禮時事順風車，5日在社群媒體Instagram上公布節拍與CPR節奏相應的歌曲，寫道抱回葛萊美五項大獎的拉瑪歌曲「Not Like Us」每分鐘101下的節奏，正巧匹配CPR的節拍。

美國心臟協會挑選的其他歌曲清單另有碧昂絲的「德州撲克」(Texas hold 'em，110 BPM)、查普爾羅恩(Chappell Roan)的「粉紅小馬俱樂部」(Pink Pony Club，107 BPM)、莎賓娜卡本特(Sabrina Carpenter)的「Please Please Please，107 BPM」、多琪(Doechii)的「Alligator Bites Never Heal，113 BPM」、拉瑪與AZCHIKE的「peekaboo，100 BPM」，以及壞痞兔(Bad Bunny)的「EL CLúB，111 BPM」。

加拿大饒舌德瑞克的歌曲「不像我們」(Not Like Us)節拍如同心肺復甦。(...
加拿大饒舌德瑞克的歌曲「不像我們」(Not Like Us)節拍如同心肺復甦。(路透)
碧昂絲的「德州撲克」也被美國心臟協會挑選成有助人們進行心肺復甦術。(美聯社)
碧昂絲的「德州撲克」也被美國心臟協會挑選成有助人們進行心肺復甦術。(美聯社)

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