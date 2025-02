救命神曲節拍如CPR 德瑞克、碧昂絲… 這些歌都上榜

加拿大饒舌德瑞克的歌曲「不像我們」(Not Like Us)節拍如同心肺復甦。(美聯社)

美國心臟協會(American Heart Association)5日表示,執行心肺復甦術(cardiopulmonary resuscitation,CPR)時,心臟收縮每分鐘跳動100次到120次是最完美的節奏(BPM),同時公布一些節拍數與此相近的歌曲,如本屆葛萊美 獎最大贏家肯卓克拉瑪(Kendrick Lamar)嘲諷加拿大饒舌德瑞克(Drake)的歌曲「不像我們」(Not Like Us),以及碧昂絲 (Beyoncé)的「德州 撲克」(Texas hold 'em),讓人們在協助他人與死神搏鬥之際,能用熟悉的旋律和節奏來救人。

今日美國報報導,美國心臟協會健康科學主任卡蜜拉‧薩森(Comilla Sasson)表示,美國每年至少35萬人經歷心臟驟停,其中包括2萬3000名未成年人在醫院意外的地區發生心臟驟停的情況,這正是美國心臟協會希望所有人都會CPR和使用「自動體外心臟電擊去顫器」(Automated External Defibrillator,AED)的原因。

薩森表示,CPR是一項「重要技能」,可讓心臟驟停病患的存活率增加三倍,「我們希望從旁觀者國度變成救生員國家」。

非營利組織「美國心臟協會」搭上3日的葛萊美獎頒獎典禮時事順風車,5日在社群媒體Instagram上公布節拍與CPR節奏相應的歌曲,寫道抱回葛萊美五項大獎的拉瑪歌曲「Not Like Us」每分鐘101下的節奏,正巧匹配CPR的節拍。