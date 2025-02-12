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觀影說劇╱BJ單身日記回歸 2寶寡婦戀小鮮肉

記者陳穎／綜合報導
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芮妮齊薇格(左)和李奧伍道爾在「BJ單身日記：戀上小鮮肉」有精采對手戲。圖／UIP提供
芮妮齊薇格(左)和李奧伍道爾在「BJ單身日記：戀上小鮮肉」有精采對手戲。圖／UIP提供

「BJ單身日記：戀上小鮮肉」由兩度榮獲奧斯卡獎的芮妮齊薇格(Renée Zellweger)再度回歸，飾演橫跨世代的浪漫喜劇女主角布莉琪瓊斯。這次，她的感情生活迎來全新轉折，小鮮肉男主角羅克斯特則由新生代當紅演員李奧伍道爾（Leo Woodall）飾演，他曾在浪漫喜劇影集「真愛挑日子」及熱門話題影集「白蓮花大飯店」中展現亮眼表現。

在故事中，李奧伍道爾飾演一名公園管理員，某天，布莉琪與她的孩子們因一次爬樹意外陷入困境，羅克斯特及時伸出援手，這場意外的相遇也為兩人關係揭開序幕。李奧伍道爾解釋說：「她需要再次解放自己的靈魂，而羅克斯特能幫助她做到，因為這就是他每天過生活的方式。」

對布莉琪來說，羅克斯特對生活的熱愛 以及對她的真誠關注，既具有感染力，也讓人難以抗拒。「羅克斯特在許多方面與布莉琪相似，他樂於大笑、對生活充滿熱情，既溫暖又真誠，」芮妮齊薇格表示，「我喜歡他能夠看見布莉琪最美好的特質——她的人性、不完美，以及那份令人著迷的幽默感。他就像是一面鏡子，提醒她擁有自己的價值……尤其是在她可能已經懷疑這一點有一段時間的時候。」

談及拍攝過程，芮妮齊薇格回憶道：「我和李奧在片場度過了一段非常美好的時光。我們很快就成為朋友，也很容易找到彼此相處的方式，這讓我們在一百多人面前拍攝內心最脆弱的戲份時，能夠感到自在。」對李奧伍道爾來說，與芮妮齊薇格合作的過程充滿輕鬆與優雅，至今仍令他難以形容。「芮妮讓一切變得非常輕鬆，」伍道爾說，「她不會給任何人壓力，也不會讓你覺得需要刻意取悅她。」 他停頓了一下，笑著補充道：「她完全不會讓人感到害怕，這到了一種程度……幾乎讓人覺得害怕。」

導演麥克莫里斯（Michael Morris）則對李奧伍道爾的表現大加讚賞，形容他就像是 天上掉下來的禮物。「李奧能夠完美展現年輕、自信與大膽的一面，並且毫無保留地投入角色。」莫里斯說，「但最令人印象深刻的是，他願意深入挖掘角色的內心世界。他詮釋了一些讓人感到不安的戲份，卻同時流露出極大的脆弱感。他毫無保留地投入角色，而他的能量也與芮妮相輔相成，激盪出令人難忘的化學反應。」

「BJ單身日記：戀上小鮮肉」中，布莉琪在馬克於4年前去蘇丹參與一項人道救援任務時不幸去世之後，不但成為寡婦，也發現自己再度孤單寂寞。她現在是10歲的比利和4歲的梅寶的單親媽媽，她的感情狀態也停滯不前，但是她靠著她的摯友，甚至她的前任男友丹尼爾克利弗（休葛蘭Hugh Grant飾）的幫助，含辛茹苦地撫養她的小孩子。

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