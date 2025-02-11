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新美國隊長安東尼 自豪不用特殊血清 哈里遜福特化身爆氣紅浩克

娛樂新聞組／綜合報導
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安東尼麥基是新一任美國隊長。(取材自IMDb)
安東尼麥基是新一任美國隊長。(取材自IMDb)

漫威男星安東尼麥基(Anthony Mackie)從原本的「獵鷹」接棒成為新一任「美國隊長」。他日前在全新鉅作「美國隊長：無畏新世界」(Captain America: Brave New World)線上國際記者會上直言：「非常榮幸，我是唯一沒用過特殊血清的美國隊長。」「福伯」哈里遜福特則化身紅憤怒浩克，他笑說：「做就對了，沒人攔得了我！」

安東尼在「復仇者聯盟：終局之戰」飾演「獵鷹」山姆威爾森，結局時接過退休的美國隊長史蒂夫的盾牌，在「美國隊長：無畏新世界」成為一任美國隊長。他說：「山姆沒有使用過血清，這將對漫威世界會產生影響，他就是個一般人，而不是超級英雄，可以給予大家不同的視角。」

據悉，美國隊長原本並沒有任何超能力，且是個瘦弱的年輕人，他藉由注射超級士兵血清來刺激他的人體潛能，從而使他轉化為「完美」的體態。

安東尼也分享「復仇者聯盟：終局之戰」的片名就已經告訴大家那是一個終點，而這一次的「無畏新世界」就是一個全新的開始，要給大家完全不同的感受。安東尼也分析兩任美國隊長，他認為山姆和史蒂夫是很相似的兩個人，「所以史蒂夫才會把盾牌交給山姆，因為他們倆都是個性正直的人，同時也很有同理心。」

哈里遜福特首度加入漫威，接棒已逝的威廉赫特飾演羅斯總統，他坦言：「非常榮幸，也很開心！」他自認角色非常適合自己，「很榮幸在一位很棒的演員威廉赫特所奠定的基礎上再入我的表演元素」。哈里遜福特過去就曾經飾演過總統角色，但這次的羅斯總統還會化身爆氣的紅浩克，被問到如何演出憤怒？他直呼：「直接做就對了！沒人敢攔我。」

哈里遜福特在片中化身紅憤怒浩克。(取材自IMDb)
哈里遜福特在片中化身紅憤怒浩克。(取材自IMDb)

漫威 復仇者聯盟 退休

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