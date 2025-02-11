新美國隊長安東尼 自豪不用特殊血清 哈里遜福特化身爆氣紅浩克

安東尼麥基是新一任美國隊長。(取材自IMDb)

漫威 男星安東尼麥基(Anthony Mackie)從原本的「獵鷹」接棒成為新一任「美國隊長」。他日前在全新鉅作「美國隊長：無畏新世界」(Captain America: Brave New World)線上國際記者會上直言：「非常榮幸，我是唯一沒用過特殊血清的美國隊長。」「福伯」哈里遜福特則化身紅憤怒浩克，他笑說：「做就對了，沒人攔得了我！」

安東尼在「復仇者聯盟 ：終局之戰」飾演「獵鷹」山姆威爾森，結局時接過退休 的美國隊長史蒂夫的盾牌，在「美國隊長：無畏新世界」成為一任美國隊長。他說：「山姆沒有使用過血清，這將對漫威世界會產生影響，他就是個一般人，而不是超級英雄，可以給予大家不同的視角。」

據悉，美國隊長原本並沒有任何超能力，且是個瘦弱的年輕人，他藉由注射超級士兵血清來刺激他的人體潛能，從而使他轉化為「完美」的體態。

安東尼也分享「復仇者聯盟：終局之戰」的片名就已經告訴大家那是一個終點，而這一次的「無畏新世界」就是一個全新的開始，要給大家完全不同的感受。安東尼也分析兩任美國隊長，他認為山姆和史蒂夫是很相似的兩個人，「所以史蒂夫才會把盾牌交給山姆，因為他們倆都是個性正直的人，同時也很有同理心。」