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紅髮艾德印度街頭獻唱 竟遭警打斷無奈離場

娛樂新聞組╱綜合報導
紅髮艾德在印度街頭演出，卻突遭警方叫停。(路透資料照片)
紅髮艾德在印度街頭演出，卻突遭警方叫停。(路透資料照片)

英國創作歌手紅髮艾德（Ed Sheeran）日前在印度科技之都班加羅爾（Bengaluru）街頭演出之際，突然遭警方叫停，令歌迷大感不滿；他事後在社群平台發文解釋，指演出前已獲當局許可，並非隨意上街表演。

路透和印度新德里電視台（NDTV）等媒體報導，紅髮艾德日前在班加羅爾開唱前，驚喜現身市中心的人行道上，他身穿白色T恤和短褲，一邊唱歌一邊彈奏吉他。

紅髮艾德演唱熱門歌曲Shape of You之際，一名穿著制服的警察走近制止，還拔掉他的麥克風，現場觀眾竊竊私語，紅髮艾德只能黯然離開。

儘管過程中有兩名男子出面干預，警方仍堅持中止演出。紅髮艾德最終只能微笑著聳聳肩，無奈表示演出失敗。

在另一段影片中，可以聽到紅髮艾德對現場觀眾說：「各位，我們已經獲得許可進行表演，但這名警察卻要我們停止。」警方則強調，不得在班加羅爾最繁忙的街道之一進行街頭表演。

印度亞洲國際新聞社（ANI）援引一名班加羅爾警官的說法報導：「我拒絕給予表演許可，因為教堂街（Church Street）非常擁擠。這就是他被要求離開現場的原因。」

33歲的紅髮艾德稍後在社群平台Instagram發布限時動態澄清，事前已取得街頭表演許可，地點也是事先規畫好的，並非隨機在街頭表演，儘管出了點意外，但「一切都很好」。

紅髮艾德正在印度舉辦一系列演唱會，他與印度歌手希爾柏．拉奧（Shilpa Rao）近日在班加羅爾一處空地為數以千計觀眾登台獻唱。

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