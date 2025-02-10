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葛萊美最大贏家登「超級盃」中場秀 網球天后驚喜伴舞

記者陳穎／即時報導
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肯卓克拉瑪在超級盃中場秀本屆葛萊美獎5項大獎的神曲「Not Like Us」。(美聯社)
肯卓克拉瑪在超級盃中場秀本屆葛萊美獎5項大獎的神曲「Not Like Us」。(美聯社)

第59屆超級盃中場秀（The Super Bowl LIX Halftime Show）於美國路易斯安那州紐奧良的凱撒超級巨蛋登場，本屆由22座葛萊美獎肯定的「嘻哈救世主」肯卓克拉瑪（Kendrick Lamar）擔任主秀，帶來13分鐘的精彩演出。

流行天后女神卡卡（Lady Gaga）也於比賽開場前驚喜獻唱電影「捍衛戰士：獨行俠」的主題曲「Hold My Hand」，向在今年元旦車輛衝撞攻擊事件的罹難者致意。女神卡卡身穿全白禮服與寬邊白帽，在紐奧良的波本街的街頭上以鋼琴自彈自唱〈Hold My Hand〉，實力派的溫暖嗓音傳遞了希望與力量，除了樂手與和聲合唱團以外，舞台周圍更圍繞著紐奧良的警察與急救人員等，畫面溫馨感人。

肯卓克拉瑪曾於 2022 年與嘻哈教父德瑞博士（Dr. Dre）、饒舌之神阿姆（Eminem）、史奴比狗狗（Snoop Dogg）以及靈魂R&B歌姬瑪麗布萊姬（Mary J. Blige）等人共同登上超級盃中場秀演出，而今年則是他首次領銜演出。知名演員山繆·傑克森（Samuel L. Jackson）打扮成美國形象代表山姆大叔（Uncle Sam）為表演開場，肯卓克身穿藍色球衣外套和牛仔褲，並反戴黑色棒球帽站在汽車上登場，演唱未正式發行的歌曲以及新專輯「GNX」中的歌曲「squabble up」，沒想到山繆再度出現表示演出太吵、太魯莽了，「拉瑪先生，你知道如何玩這場遊戲嗎？那就調整一下！」

接著肯卓克帶來代表作「HUMBLE.」和「DNA.」，60位身穿美國國旗配色藍、紅、白的舞群整齊劃一的舞步，畫面相當震撼。演出中段特別嘉賓SZA出場，與肯卓克合唱「luther」和電影「黑豹」（Black Panther）的歌曲「All The Stars」，SZA絲滑的嗓音瞬間讓演出氣氛變得柔和，山繆再度出場說道：「這就是美國想要的！安靜又平和。你快達成了，不要搞砸⋯⋯」。

沒想到話還沒有說完，肯卓克立刻帶來橫掃本屆葛萊美獎5項大獎的神曲「Not Like Us」，全場觀眾齊喊歌詞中的「A Minor」瞬間將熱度炒到最高，而與肯卓克同樣在康普頓長大的網球天后小威廉絲（Serena Williams）更驚喜出場伴舞，成為表演一大驚喜，最後表演在歌曲「tv off」中劃下完美句點。

網球天后小威廉絲驚喜出場伴舞。(美聯社)
網球天后小威廉絲驚喜出場伴舞。(美聯社)

超級盃 葛萊美 女神卡卡

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