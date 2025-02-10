觀影說劇╱天菜男星三點全露 「愛過一次」一鳴驚人

馬力亞諾擊敗2000海選者「我們愛過一次」扮男妓21歲登影帝。（圖／海鵬提供）

巴西 年輕男星若昂佩德羅馬力亞諾（Joao Pedro Mariano），因為演出坎城獲獎電影「我們愛過一次」（Baby）暴紅。他在片中飾演渴望父愛、卻愛上中年男妓的年輕男孩「Baby」，一場他為摯愛下海當男妓、同意「3P」的激情戲，馬力亞諾除三點全露演出讓人深刻，更充分呈現一個初闖情海的同志 男孩、為愛遍體鱗傷的心路歷程。

有趣的是，馬力亞諾是導演馬賽歐·凱坦諾（Marcelo Caetano）2000位試鏡者海選而出，關鍵在於他跟另一男主角里卡多·特奧多羅（Ricardo Teodoro）最有化學反應。果然兩人一路糾纏的愛恨噴滿大銀幕，不僅獲法國「解放報」（Libération）盛讚「陽光而感性」，日前在台試片也激起熱烈迴響。

21歲的馬力亞諾是巴西行動藝術團體「A.Bordar」的創始成員，曾代言過「麥當勞 」及遊戲平台，擅長古典及當代芭蕾、現代舞、桑巴舞、放克音樂等，除擔任過主持人及模特兒，也曾參演多部影集和戲劇，年紀雖輕、歷練卻相當豐富。由於跟另一男主角里卡多·特奧多羅試鏡時擦出化學反應，讓馬力亞諾從2000位海選者中脫穎而出。

初試啼聲的馬力亞諾，更一鳴驚人榮登里約熱內盧國際影展影帝寶座，前途一片看好。而這部坎城獲獎、橫掃巴西里約熱內盧國際影展包括最佳影片、最佳男主角、最佳美術及評審團大獎等4項大獎的同志電影。