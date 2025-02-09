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李安獲頒導演工會終身成就獎 喊「我生長在台灣」贏熱烈掌聲

中央社／洛杉磯9日專電
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美國導演工會獎8日舉行頒獎典禮，李安（左）從奧斯卡影后楊紫瓊（右）手上，接過終身成就獎。（取材自facebook.com/directorsguildofamericadga）
美國導演工會獎8日舉行頒獎典禮，李安（左）從奧斯卡影后楊紫瓊（右）手上，接過終身成就獎。（取材自facebook.com/directorsguildofamericadga）

台灣導演李安獲頒美國導演工會的終身成就獎，發表感言時提到「我生長在台灣，如今站上這個舞台，就像是實現了美國夢」。

美國導演工會獎（DGA Awards）8日舉行頒獎典禮，李安從奧斯卡影后楊紫瓊手上，接過終身成就獎。李安準備讀感言的時候，戴上老花眼鏡，開玩笑說這代表該領終身成就獎的年紀了。

李安開頭談到：「我生涯得過許多獎項，這座獎最特別，因為它來自於我所熱愛的同業。」

根據美國導演工會網站，終身成就獎是頒給在劇情片導演領域取得卓越成就的導演，是美國導演工會最高榮譽。獲獎者由現任及歷任工會主席共同選出，李安也是這獎項設立以來，第一位獲獎的台灣人。

李安回顧導演生涯起伏，經歷各種不同的拍片模式，從低預算到高科技，從美國電影到國際電影，從經入選年度10大最佳電影，也曾被評為年度最差電影，「我得過DGA獎卻沒拿奧斯卡，也曾拿了奧斯卡，卻沒得DGA獎」。

李安講到：「我在台灣出生成長」，獲得台下熱烈掌聲。他接著說：「能夠站在這個台上，就像是實現了美國夢，我是一個做夢的人，夢想不只是一種個人經驗，它是一種集體意識的連結」。

李安說，人的夢想相互連結、相互影響，電影創作也是如此，它是眾人努力的結晶，來自不同人的生命經驗，由無數藝術家用心、用靈魂共同成長、累積的成果。

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