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忍了10年…「黑豹」名導萊恩庫格勒拍「罪人」揭喪親痛

記者陳穎／綜合報導
麥可·B·喬丹(中)再度攜手導演萊恩庫格勒拍攝恐怖新片「罪人」。（圖／華納兄弟提供）
麥可·B·喬丹(中)再度攜手導演萊恩庫格勒拍攝恐怖新片「罪人」。（圖／華納兄弟提供）

「黑豹」（Black Panther）名導萊恩庫格勒（Ryan Coogler）推出新作「罪人」（Sinner），5度合作男星麥可·B·喬丹（Michael B. Jordan），片中狂歡變調，滿口鮮血到讓人頭皮發麻，導演在線上記者會上坦言：「我挖掘了自己的故事，把情感揭露給大家，第一次面對叔叔離世對我的打擊，很私密卻也讓我面對自己的情感，這部電影是給觀眾的一封情書。」

麥可·B·喬丹在「罪人」中一人分飾兩角，是一對從大都市返鄉工作的表兄弟，一起參加派對準備徹夜狂歡，入夜後全部變調，無法解釋的恐懼蔓延，眾人被困在窄小的倉庫裡，只能抓緊武器、奮力求生，奮力對抗吸血鬼，令人頭皮發麻、徹夜難眠。導演表示，「麥可·B·喬丹不想安於現狀，我們讓彼此獲得挑戰。」

庫格勒表示，現在他拍片愈來愈發掘內心世界，「我在『罪人』中深入挖掘兩段關係，一段是我和在我出生前就過世的外公，另一段則是我和我的叔叔，他在我為『金牌拳手』（Creed）後期製作時去世，但我一直沒有面對他的離開對我的打擊，直到我執導這部作品。」庫格勒表示，他的叔叔來自密西西比州，過世大約10年，「他對我的人生產生了深遠影響，我非常想念他。而『罪人』讓我有機會挖掘祖先的歷史故事，這段旅程令人非常感動。」

庫格勒拍攝這部電影還曾大導諾蘭（Christopher Nolan）夫妻檔請益，也因為片中加入很多藍調音樂，庫格勒也花時間到音樂的發源地，「我們在電影中探討了藍調音樂與文化，而藍調音樂被稱為『魔鬼的音樂』，就是因為這種音樂與死亡的連結，可以和電影的超自然有更完美的結合。」庫格勒強調「罪人」包含各種元素，不僅僅是吸血鬼、音樂，「這部電影是特別獻給戲院觀眾的一封情書。」

喬丹 密西西比州

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