「周六夜現場」50歲特別節目 嘉賓來了半個娛樂圈

好萊塢巨星湯姆漢克斯傳將現身「周六夜現場」50周年特別節目。（路透資料照片）

國家廣播公司(NBC)長紅綜藝節目「周六夜現場」(Saturday Night Live，SNL)50周年特別節目預定16日晚間播出，卡司名單真可謂眾星雲集，相當吸引觀眾注意。

根據有線電視新聞網(CNN)報導，NBC公布「周六夜現場」50周年特別節目明星陣容，包括前披頭四(The Beatles)成員保羅麥卡尼(Paul McCartney)、資深喜劇演員史提夫馬丁(Steve Martin)、奧斯卡 影帝湯姆漢克斯(Tom Hanks)、「黑寡婦」史嘉蕾喬韓森(Scarlett Johansson)、電視影集「大熊餐廳」(The Bear)女主角阿尤艾德維利(Ayo Edebiri)等多位知名藝人。

此外，還有老牌影星勞勃狄尼洛(Robert De Niro)、伍迪哈里遜(Woody Harrelson)、亞當崔佛(Adam Driver)、老牌歌手保羅賽門(Paul Simon)、流行天后麥莉希拉(Miley Cyrus)以及實境秀藝人金卡戴珊(Kim Kardashian)等也會共襄盛舉。

雖然NBC尚未說明三小時特別節目電視是否會有歌手現場演唱，不過在情人節當天，透過NBC集團旗下影音串流平台「孔雀」(Peacock)直播節目「SNL50：回家音樂會」，邀請女神卡卡 (Lady Gaga)、酷玩樂團(Coldplay)主唱克里斯馬汀(Chris Martin)、饒舌歌手巨星馬龍(Post Malone)、男歌手傑利羅伊(Jelly Roll)、傑克懷特(Jack White)以及葛萊美 女歌手布列塔妮霍華德(Brittany Howard)等都會同台獻藝。

這部音樂特輯邀請脫口秀主持人吉米法倫(Jimmy Fallon)主持，並由「SNL」製作人麥可斯(Lorne Michael)和奧斯卡音樂製作人馬克朗森(Mark Ronson)聯合製作。

「孔雀」曾經播出一部長達三小時、名為「各位女士、先生們，SNL音樂50周年」(Ladies & Gentlemen… 50 Years of SNL Music)的紀錄片，由Questlove製作，重現「SNL」數十年來最令人難忘的音樂與表演時刻；另外「孔雀」還播放分為四集的紀錄片「SNL50：超越周末夜現場」(SNL50: Beyond Saturday Night)，採訪過去的編劇、製作人與演出藝人，將幕後製作過程全部公諸於世。