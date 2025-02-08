關繼威主演「狠狠愛」無奈導演不給力 影評不埋單

關繼威終於挑大梁「狠狠愛」，無奈導演不給力，影評不佳。（本報資料照片）

華裔演員關繼威(Ke Huy Quan)擔綱主演的最新冒險動作片「狠狠愛」(Love Hurts)在美上映；本片是好萊塢知名資深特技演員和武術指導「喬喬」強納森尤塞比歐(Jonathan Eusebio)執導的首部電影作品，而且由奧斯卡 最佳男配角關繼威攜手「香港 男神」吳彥祖(Daniel Wu)共同演出，無奈影評卻絲毫不給面子。

環球影業(Universal Pictures)預定7日全面發行「狠狠愛」，美國電影協會(Motion Picture Association)將本片列為涉及暴力和血腥的R級，在總分四分的評比中僅給一分半。

關繼威在片中飾演個性溫和的郊區王牌房地產經紀人馬文蓋伯(Marvin Gable)，但馬文其實背負著他不顧一切想擺脫的黑暗祕密，最終卻被現實生活逼迫而不得不重返搏鬥戰場。

吳彥祖則在片中飾演馬文的哥哥納克斯蓋伯(Knuckles Gable)，而納克斯是犯罪集團中脾氣火爆的老大。關繼威和吳彥祖同場飆戲，上演兄弟追殺、互鬥的動作劇碼。

「狠狠愛」是本名強納森的「喬喬」首部執導的電影，他曾參與製作近年多部動作鉅片，包括改編自漫威(Marvel)同名漫畫的「黑豹」(Black Panther)、「復仇者聯盟 」( The Avengers)和「死侍2」(Deadpool 2)，以及黑色動作驚悚殺手系列電影「捍衛任務」(John Wick)和動作喜劇片「特技玩家」(The Fall Guy)等。

美聯社報導，衍生劇情和卡通般的特效或許很有趣，但在「狠狠愛」這部片似乎行不通，由於導演缺乏精闢視角，喜劇節奏和動漫呈現方式讓角色發揮的空間受限。

而且類似的題材在「捍衛任務」、「鄰家特務」和「刺客公敵」等眾多影片中一再被援用，觀眾早已失去新鮮感。

「狠狠愛」全片83分鐘，但若觀眾已經看過2分41分鐘的預告片，那麼幾乎就已經看透全劇了。

影評指出，可憐的關繼威需要一部更好的電影。