我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

虧大…明州男免費搭郵輪得流感 船上接受治療被收4.7萬

外傳大S骨灰永遠放家中 命理師曝「絕對不行」理由

奧斯卡典禮下月登場 今年首採串流直播

編譯陳韻涵／綜合報導
去年的影后艾瑪史東將出席典禮。(路透資料照片)
去年的影后艾瑪史東將出席典禮。(路透資料照片)

加州洛杉磯經歷野火劫難後，第97屆奧斯卡頒獎典禮訂於3月2日在洛杉磯杜比劇院登場。1月洛杉磯野火一度讓眾人呼籲取消奧斯卡頒獎典禮，電影藝術與科學學院兩度推遲公布入圍作品，但從未宣布延後3月2日的頒獎典禮，且視此為遭遇劫難展現堅毅韌性的象徵。

奧斯卡頒獎典禮3月2日在洛杉磯杜比劇院登場，此次由美國廣播公司新聞網(ABC News)轉播，訂美東晚上7時開始。

這次奧斯卡將首度採用串流直播，由Hulu取得直播權，觀眾可透過Hulu Live TV、YouTubeTV、AT&T TV和FuboTV等平台觀看。若通過身分驗證，可在美國廣播公司新聞網的官網ABC.com及其應用程式上收看。

主持人方面，首度由康納歐布萊恩(Conan O'Brien)肩負重任，他從深夜節目主持人跨足播客(podcaster)，偶爾也在電影裡客串演出。

此外，電影藝術與科學學院宣布，去年的影后艾瑪史東(Emma Stone)、影帝席尼墨菲(Cillian Murphy)，以及其他獲獎人，如小勞勃道尼(Robert Downey Jr.)、達芬喬伊藍道夫(Da'Vine Joy Randolph)等人都會出席。

與往年不同的是，此次原創歌曲不會有表演。

去年票房贏家「魔法壞女巫」(Wicked)的歌曲可能納入奧斯卡獎的新計畫，這部百老匯音樂劇改編電影的歌曲並不屬於奧斯卡最佳電影原創歌曲的範疇。

奧斯卡獎 洛杉磯 加州

上一則

沈騰、林允被爆相戀多年 網酸「沒CP感」 他們回應了…

下一則

「璀璨女人夢」奧斯卡呼聲高 為何叫好不叫座？

延伸閱讀

迪士尼推出「LA 堅強」恤衫

迪士尼推出「LA 堅強」恤衫
洛城野火重擊華人 有死亡、有想搬家 還有更多人…  

洛城野火重擊華人 有死亡、有想搬家 還有更多人…  
洛縣啓動受災企業和工人救濟 最高補助2萬5000元

洛縣啓動受災企業和工人救濟 最高補助2萬5000元
ICE突襲洛杉磯 台灣男被捕 罪名涉...

ICE突襲洛杉磯 台灣男被捕 罪名涉...

熱門新聞

趙麗穎(左)、王一博穿情侶裝？(取材自微博)

一起過年？ 穿情侶裝？ 趙麗穎、王一博再曝「密戀鐵證」

2025-02-03 07:00
（中央社檔案照）

大S並非死於肺炎？知情人士曝她真正死因

2025-02-03 10:55
「肯爺」肯伊威斯特和老婆比安卡現身葛萊美獎，比安卡全裸登場。(路透)

葛萊美紅毯／肯伊威斯特不請自來 妻全裸露三點 慘被趕出場

2025-02-02 20:25
大S骨灰在家人護送下回家了。（取材自微博）

大S心願未了 命理師曝：最放心不下的是「她」

2025-02-06 18:51
大S（左二）過年前才出席王偉忠女兒歸寧宴。(取材自臉書)

大S徐熙媛驟逝／9年前生兒子才逃過死劫 今年又逢9過不了

2025-02-02 22:10
孟子義就算沒有昂貴衣服襯托，依然顯得貴氣。(取材自微博)

上綜藝穿幾十元衣服？孟子義「率真」引熱議 網讚：人美最重要

2025-02-02 06:00

超人氣

更多 >
大S心願未了 命理師曝：最放心不下的是「她」

大S心願未了 命理師曝：最放心不下的是「她」
具俊曄發聲 遺產分配、怒罵汪小菲「如此惡劣」全說了

具俊曄發聲 遺產分配、怒罵汪小菲「如此惡劣」全說了
具俊曄發文怒指汪小菲 他反擊：我們會準備好開戰

具俊曄發文怒指汪小菲 他反擊：我們會準備好開戰
紐時：神韻涉簽證詐騙遭聯邦調查

紐時：神韻涉簽證詐騙遭聯邦調查
網傳汪小菲是真愛？S媽：3年婚才是熙媛最快樂時光

網傳汪小菲是真愛？S媽：3年婚才是熙媛最快樂時光