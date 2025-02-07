奧斯卡典禮下月登場 今年首採串流直播

去年的影后艾瑪史東將出席典禮。(路透資料照片)

加州洛杉磯 經歷野火劫難後，第97屆奧斯卡頒獎典禮訂於3月2日在洛杉磯杜比劇院登場。1月洛杉磯野火一度讓眾人呼籲取消奧斯卡頒獎典禮，電影藝術與科學學院兩度推遲公布入圍作品，但從未宣布延後3月2日的頒獎典禮，且視此為遭遇劫難展現堅毅韌性的象徵。

奧斯卡頒獎典禮3月2日在洛杉磯杜比劇院登場，此次由美國廣播公司新聞網(ABC News)轉播，訂美東晚上7時開始。

這次奧斯卡將首度採用串流直播，由Hulu取得直播權，觀眾可透過Hulu Live TV、YouTubeTV、AT&T TV和FuboTV等平台觀看。若通過身分驗證，可在美國廣播公司新聞網的官網ABC.com及其應用程式上收看。

主持人方面，首度由康納歐布萊恩(Conan O'Brien)肩負重任，他從深夜節目主持人跨足播客(podcaster)，偶爾也在電影裡客串演出。

此外，電影藝術與科學學院宣布，去年的影后艾瑪史東(Emma Stone)、影帝席尼墨菲(Cillian Murphy)，以及其他獲獎人，如小勞勃道尼(Robert Downey Jr.)、達芬喬伊藍道夫(Da'Vine Joy Randolph)等人都會出席。

與往年不同的是，此次原創歌曲不會有表演。

去年票房贏家「魔法壞女巫」(Wicked)的歌曲可能納入奧斯卡獎 的新計畫，這部百老匯音樂劇改編電影的歌曲並不屬於奧斯卡最佳電影原創歌曲的範疇。