「璀璨女人夢」奧斯卡呼聲高 為何叫好不叫座？

卡拉索菲亞賈斯康是一名跨性別演員。(歐新社資料照片)

由坎城金棕櫚獎名導賈克歐迪亞(Jacques Audiard)執導的「璀璨女人夢」(Emilia Pérez)在奧斯卡入圍 名單中顯得獨樹一格，這是一部歌舞片，一則跨性別寓言，也是一部以墨西哥 為背景的情節劇，所有這些元素由一個跨國製作團隊融合成一部電影。更特別的是，這是一部似乎沒什麼人喜歡的奧斯卡最佳影片熱門入圍者。

一方面，「璀璨女人夢」是今年獲得最多好評的電影之一，該片在金球獎拿下四項大獎，成最大贏家，並獲得英國電影學院獎(BAFTA)11項提名，以及13項奧斯卡提名。

另一方面，該片因為極端的風格遭到諷刺，因為其對墨西哥文化的描繪而被批評，並且在晉升為奧斯卡熱門後陷入爭議。

如果「璀璨女人夢」能挺過反彈，成功在3月2日的奧斯卡頒獎典禮上抱回大獎，將是Netflix第一部拿到最佳影片的電影；此外，電影主演卡拉索菲亞賈斯康(Karla Sofía Gascón)是首位入圍奧斯卡最佳女主角的公開跨性別演員，若她奪得影后，將進一步創造歷史。

隨著「璀璨女人夢」獲獎機會愈來愈大，觀眾也開始加入討論，根據一些指標，觀眾的評價大多較負面，影評人在爛番茄網站上給予76%的及格分數，但觀眾評分僅19%，在Netflix的排名也不高。

墨西哥觀眾一樣不買單，他們不贊同電影中混亂的西班牙口音，以及對毒品暴力的過分簡化。