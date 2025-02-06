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票房女星莎達娜 「璀璨女人夢」瞄準奧斯卡女配角

記者陳穎／綜合報導
「璀璨女人夢」柔伊莎達娜飾演協助毒梟圓夢的律師，詮釋了一位捲入危機卻堅毅果敢的女性。（圖／CATCHPLAY提供）
「璀璨女人夢」柔伊莎達娜飾演協助毒梟圓夢的律師，詮釋了一位捲入危機卻堅毅果敢的女性。（圖／CATCHPLAY提供）

本屆奧斯卡金像獎入圍最大贏家「璀璨女人夢」（Emilia Pérez），片中飾演協助毒梟圓夢的律師，「阿凡達」好萊塢票房女星柔伊莎達娜（Zoe Saldaña）成功詮釋了一位捲入危機卻堅毅果敢的女性，展現細膩而強大的演技，繼風光奪下金球獎（Golden Globe Awards）後，再次獲得倫敦影評人協會肯定，拿下最佳女配角獎，進一步鞏固她在本屆獎季中的領先地位，外媒更預測柔伊莎達娜已穩坐本年度奧斯卡金像獎最佳女配角寶座。

在日前於倫敦影評人協會頒獎典禮上，她感性表示：「要相信一件事並為之付出如此大的信念，甚至願意逆流而行，這很艱難，非常具有挑戰性；身為一位藝術家，我堅信自己所感受到的，在參與『璀璨女人夢』的過程中，充滿許多愛、關懷、純潔、知識、教育、研究和努力工作團隊夥伴，最後誕生了這一部美麗的電影，而現在你們看見了，感謝你們看見『璀璨女人夢』！」

柔伊莎達娜憑藉「璀璨女人夢」發揮精湛演技，展現前所未見的細膩層次再創演藝高峰，為她的演藝生涯再添光彩，不僅在坎城影展榮獲最佳女演員獎，更在金球獎奪得最佳女配角，英國電影學院獎（BAFTA）、法國凱撒電影獎（César Awards）、美國演員公會獎（SAG Awards）和影評人選擇獎（Critics' Choice Awards）等重要國際獎項也紛紛獲提名最佳女配角獎肯定。隨著柔伊莎達娜持續席捲各大國際影展，亦奠定了她在好萊塢的全新地位，不再只是票房女星而是實至名歸的實力派演員。

導演賈克歐迪亞（Jacques Audiard）曾在專訪中形容：「柔伊在開拍前就做足了功課，在拍攝現場的她就已經是電影中的麗塔而不是柔伊了，我根本不需要提供任何指示，她就以角色該有的樣子出現在我眼前了！她的敬業與熱情讓我相當佩服也印象深刻！」

電影「璀璨女人夢」描述一名懷才不遇的律師麗塔（柔伊莎達娜飾），接下了心狠手辣殺人不眨眼的販毒集團首腦「馬尼塔斯」（卡拉索菲亞賈斯康飾）委託，馬尼塔斯希望麗塔能協助他完成已計畫多年的祕密：成為一名真正的女性，不論是心靈或「身體」。於是，馬尼塔斯變成了艾蜜莉亞開始全新人生，展開與律師麗塔、前妻潔西（賽琳娜戈梅茲飾）和密友四人之間的命運糾葛。

金球獎 奧斯卡 好萊塢

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