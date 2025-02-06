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肯爺喜歡日本 自稱「前世是日本天皇」

娛樂新聞組／綜合報導
「肯爺」肯伊威斯特(左)和老婆比安卡現身葛萊美獎，比安卡三點全露。(路透資料照片)
「肯爺」肯伊威斯特(左)和老婆比安卡現身葛萊美獎，比安卡三點全露。(路透資料照片)

美國饒舌歌手「肯爺」肯伊威斯特（Kanye West，現改名為Ye）日前帶著老婆比安卡（Bianca Censori）出席葛萊美獎走紅毯，辣妻穿著幾乎「三點全露」的「透視裝」現身，引發全網撻伐，但肯爺事後看到一項流量數據卻開心極了。另外，失去日本演唱會機會的他，還自稱上輩子一定是日本天皇，引起網友熱議。

葛萊美獎頒獎典禮上，肯爺和比安卡不請自來，兩人踏上紅毯後，比安卡突然脫掉大衣，裡面雖然有穿一件超級薄紗，但根本可以說是全裸，三點全露讓全場驚呆，兩人還因此被請出場。更因為此舉讓肯爺痛失2000萬美元的日本演唱會合約。

不過，肯爺又語出驚人，他受訪時表示：「我上輩子一定是日本天皇，所以我才會這麼喜歡日本！」而擁有四個孩子的他，也認為自己的孩子都很有音樂天賦，他一定會好好指導並讓孩子好好發展「我也是一個很棒的老師」。網友則不留情痛批：「先管好自己的老婆吧！」

此外，肯爺事後還得意表示，老婆成了「地球上被Google搜索最多的人」。據悉，比安卡的驚人造型在谷歌的搜尋次數超過500萬次。

「肯爺」肯伊威斯特(左)和老婆比安卡現身葛萊美獎，比安卡三點全露。(路透資料照)
「肯爺」肯伊威斯特(左)和老婆比安卡現身葛萊美獎，比安卡三點全露。(路透資料照)

日本 葛萊美 谷歌

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